В Украине работает 27% ТЭС: Шмыгаль рассказал об экстремальной ситуации в энергетике

Из-за российских ракетных и дроновых атак Украина потеряла 9,2 ГВт электроэнергии - это половина мощности, рассказал Денис Шмыгаль.

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Украина потеряла 50% мощностей из-за атак РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Виталий Коваль

Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Приоритетом для правительства является восстановление этой способности перед наступлением зимы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

"Ситуация в энергетике очень сложная, Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии. По состоянию на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии - это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, из-за разрушения или повреждения не работают 20 гидроэнергетических блоков. Их общая мощность - 1,3 ГВт.

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"Мы работаем над восстановлением, над тем, чтобы запустить к отопительному сезону как можно больше генерации. Работаем над защитой того, что восстановлено, и того, что сохранено", - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что рассматриваются возможности увеличения импорта из Европейского союза.

"У нас физическая способность 2,2 ГВт, пока что нам политически позволяют 1,7 ГВт импортировать. Мы договариваемся на всех уровнях и с Еврокомиссией для того, чтобы способность импортировать была открыта максимально", - сказал он.

Также, по его словам, проводится развитие децентрализованной генерации электроэнергии. Украина договорилась с Японией о предоставлении 150 гигаваттных генераторов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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