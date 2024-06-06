Почему жители Киева сидят без света дольше, чем другие регионы: в Yasno раскрыли проблемы

Ограничения будут действовать в дальнейшем, а если графики не будут помогать, тогда Укрэнерго будет задействовать экстренные ограничения.

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Почему киевляне сидят без света дольше / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в столице Украины свет отключают на более долгие сроки, чем в остальных регионах Украины из-за большого количества критической инфраструктуры в Киеве.

"Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", - заявил Коваленко.

Коваленко отметил, что сейчас ситуация с генерацией электроэнергии в Украине без изменений. Из-за ремонта блоков и последних разрушений электроэнергии катастрофически не хватает.

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Он отметил, что такие ограничения будут действовать в дальнейшем, а если графики не будут помогать, тогда Укрэнерго будет задействовать экстренные ограничения.

Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что названа область, где 6 июня не будут выключать электроэнергию. Отключения могут применять и другие операторы системы распределения, в частности Центральная энергетическая компания. В Днепропетровской области свет не планируют выключать.

В Украине большой дефицит в энергосистеме, из-за этого применили аварийные отключения электроэнергии в 12 областях страны. В Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления.

В одном из крупных городов отключения света будут более длительными. Гендиректор YASNO фактически подтвердил предыдущее заявление Укрэнерго, что в ближайшее время города Украины будут жить по графикам отключения света.

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