Почему жители Киева сидят без света дольше, чем другие регионы: в Yasno раскрыли проблемы

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в столице Украины свет отключают на более долгие сроки, чем в остальных регионах Украины из-за большого количества критической инфраструктуры в Киеве.
"Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", - заявил Коваленко.
Коваленко отметил, что сейчас ситуация с генерацией электроэнергии в Украине без изменений. Из-за ремонта блоков и последних разрушений электроэнергии катастрофически не хватает.
Он отметил, что такие ограничения будут действовать в дальнейшем, а если графики не будут помогать, тогда Укрэнерго будет задействовать экстренные ограничения.
Что известно о Yasno?
YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.
По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.
Отключение света в Украине: что известно
Напомним, что названа область, где 6 июня не будут выключать электроэнергию. Отключения могут применять и другие операторы системы распределения, в частности Центральная энергетическая компания. В Днепропетровской области свет не планируют выключать.
В Украине большой дефицит в энергосистеме, из-за этого применили аварийные отключения электроэнергии в 12 областях страны. В Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления.
В одном из крупных городов отключения света будут более длительными. Гендиректор YASNO фактически подтвердил предыдущее заявление Укрэнерго, что в ближайшее время города Украины будут жить по графикам отключения света.
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