Графики отключения света 6 июня: 'Укрэнерго' предупредило о дефиците

Облэнерго будут применять графики почасовых отключений для населения и промышленности, чтобы добиваться лимитов потребления электроэнергии.

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Отключения света в Украине на 6 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В четверг, 6 июня, в течение суток в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Их будут применять для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

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"Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей", - отметили в сообщении.

В компании предупредили, что при превышении лимитов, для всех категорий потребителей могут применять аварийные отключения.

Что известно о "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения 2022 года Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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