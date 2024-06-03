Отключений света станет больше: в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой

На этой неделе наибольший дефицит электроэнергии будет наблюдаться в утренние и вечерние часы, но, в целом, и в течение всех суток.

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Электроэнергии, которую Украина закупает в Европе, недостаточно, чтобы полностью избежать отключений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На этой неделе в Украине будут применяться графики отключений света. Наибольший дефицит электроэнергии будет наблюдаться в утренние и вечерние часы, но, в целом, и в течение всех суток.

Как рассказал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, на ситуацию в энергетике будут влиять три фактора.

Во-первых, два атомных энергоблока выходят на плановый ремонт, из-за чего мощности в системе будет меньше, чем раньше.

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Во-вторых, в результате двух последних обстрелов РФ 1 и 2 июня получили повреждения определенные объекты энергетики, в частности - несколько тепловых и гидроэлектростанций.

В-третьих, местами температура воздуха повысится до +32 градусов, что приведет к тому, что потребители будут включать кондиционеры.

Председатель правления Укрэнерго отметил, что электроэнергии, которую Украина закупает в Европе, недостаточно, чтобы полностью избежать отключений.

"Поэтому дефицит, от которого мы были избавлены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется, причем в достаточно серьезном размере. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня (3 июня, - ред.) в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", — сказал Кудрицкий в эфире "Суспільного".

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света.

Тем временем правительство приняло решение о повышении единого тарифа на электроэнергию для населения. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых пользователей составит 4,32 грн/кВт.

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