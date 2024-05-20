Затянется до зимы: в Укрэнерго признались, каких отключений света ждать

Отключение - это вынужденная мера, которая должна продолжаться, пока энергосистема не восстановится, сказал Кудрицкий.

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Отключения света в Украине могут продлиться до зимнего сезона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Из-за массированных атак страны-агрессора России украинцы снова столкнулись с вынужденными отключениями электроэнергии, ведь повреждениям подверглась значительная часть энергосистемы Украины.

Сейчас потепление значительно уменьшило потребность украинцев в электроэнергии. Однако, полностью избежать отключений пока не удастся, завил в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, даст возможность не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе", - сказал он. видео дня

Кудрицкий также отметил, что, вероятно, отключения будут продолжаться не только летом.

"Ограничивать поставки придется также в осенний и зимний сезон. Отключение это вынужденная мера, которая должна продолжаться пока энергосистема не восстановится", - подытожил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 15 мая в Укрэнерго заявили, что в этот день по всей Украине будут отключения света. Государство запустило аварийные блэкауты из-за дефицита электроэнергии на фоне российских обстрелов и похолодания.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей на данном этапе могут продлиться до августа-сентября текущего года. В то же время зимой дефицит в энергосистеме Украины будет даже при условии высоких температурных показателей.

По словам гендиректора энергокомпании Yasno Сергея Коваленко, сейчас заранее предупреждать украинцев об отключении света в домах и квартирах нереально - ведь все зависит от объемов потребления, спрогнозировать точно которые сложно.

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