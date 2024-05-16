Сколько продлятся отключения света в Украине: у Шмыгаля назвали сроки

Советник премьер-министра Украины отметил, что отключение электроэнергии для бытовых потребителей могли начаться позже, однако этому помешало похолодание.

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Украинцев предупредили о "чрезвычайно тяжелом" периоде / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Отключения электроэнергии для бытовых потребителей на данном этапе могут продлиться до августа-сентября текущего года. В то же время зимой дефицит в энергосистеме Украины будет даже при условии высоких температурных показателей. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - сказал Бойко.

Бойко отметил, что в этот период будет заканчиваться активная фаза проведения ремонтных работ для атомной генерации, а в энергосистеме будет присутствовать значительное количество солнечной генерации. Также предполагается снижение нагрузки на энергосистему благодаря теплой, но не жаркой погоде.

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"Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода", - отметил Бойко.

Он пояснил, что из-за снижения температуры население начало активно пользоваться обогревательными приборами, и в энергосистеме возник дефицит даже при условии активного импорта электроэнергии.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключение потребителей", - сказал советник премьера.

Бойко подчеркнул, что зима будет "чрезвычайно тяжелой", и шансов на полное восстановление уничтоженной за два месяца генерации нет. Даже при теплой погоде избежать дефицита в энергосистеме зимой не удастся.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Аварийные отключения света в Украине - последствия российских обстрелов для энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 мая в Украине возник серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и увеличения потребления. Это привело к аварийным отключениям электроснабжения во всех регионах страны.

15 мая аварийные отключения электронергии продолжились из-за недостатка электроэнергии. Графики отключений не действуют, и население призывают экономить электроэнергию.

Трудно предупредить население о возможных отключениях света, поскольку это зависит от объемов потребления, что прогнозировать достаточно сложно. По словам гендиректора энергокомпании Yasno Сергея Коваленко, окончательные условия для введения почасовых графиков могут возникнуть летом во время сильной жары.

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