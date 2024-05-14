В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

В Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии. В связи с этим во многих областях страны начал пропадать свет - энергетики ввели графики аварийных отключений. Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики аварийных отключений будут действовать с 21:00 до 24:00 во всех регионах Украины.
"Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания", - говорится в сообщении.видео дня
Уже 15 мая в течение всех суток ограничения будут введены для промышленности.
Отключение света в Киеве
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что в Киеве отключили только 10% потребителей.
"Отключения будут задействованы ориентировочно до 23-00 этих суток. Для промышленных потребителей так же есть ограничения", - говорится в сообщении.
Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины - последние новости
Напомним, Украина претерпела серьезные разрушения в энергетической системе из-за атак со стороны России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергосистемы страны повреждена.
Также генеральный директор энергоснабжающей компании "ДТЭК" Максим Тимченко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины сейчас является самой сложной с начала войны. В интервью CNN он рассказал, что после атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла 80% мощностей.
Как сообщал Главред, Украина сталкивается с постоянным дефицитом электромощностей в своей энергосистеме. Ракетные удары России по энергетической инфраструктуре уничтожили 6000 МВт мощностей, рассказал нардеп Алексей Кучеренко.
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