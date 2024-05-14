В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

Вечером 14 мая возник серьезный дефицит электроэнергии. В ряде областей ввели графики аварийных отключений.

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В Украине ввели графики аварийных отключений / Колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

В Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии. В связи с этим во многих областях страны начал пропадать свет - энергетики ввели графики аварийных отключений. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики аварийных отключений будут действовать с 21:00 до 24:00 во всех регионах Украины.

"Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания", - говорится в сообщении. видео дня

Уже 15 мая в течение всех суток ограничения будут введены для промышленности.

Отключение света в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что в Киеве отключили только 10% потребителей.

"Отключения будут задействованы ориентировочно до 23-00 этих суток. Для промышленных потребителей так же есть ограничения", - говорится в сообщении.

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины - последние новости

Напомним, Украина претерпела серьезные разрушения в энергетической системе из-за атак со стороны России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергосистемы страны повреждена.

Также генеральный директор энергоснабжающей компании "ДТЭК" Максим Тимченко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины сейчас является самой сложной с начала войны. В интервью CNN он рассказал, что после атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла 80% мощностей.

Как сообщал Главред, Украина сталкивается с постоянным дефицитом электромощностей в своей энергосистеме. Ракетные удары России по энергетической инфраструктуре уничтожили 6000 МВт мощностей, рассказал нардеп Алексей Кучеренко.

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