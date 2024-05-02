"РФ повредила 50% всей энергосистемы Украины": Кулеба сделал неутешительное заявление

Если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетических разрушений, то она выглядела бы гораздо хуже, чем Украина, подчеркнул глава МИД.

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РФ повредила 50% всей энергосистемы Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минэнерго

В Украине повреждена половина энергосистемы по всей стране из-за ударов страны-агрессора России. Российские оккупанты в последнее время наносили удары преимущественно по энергетической системе нашего государства, пытаясь ее разрушить.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy. Он отметил, что если бы другая страна подверглась такому большому масштабу разрушений энергообъектов, то она была бы в другом виде, чем сейчас Украина.

"Российские баллистические ракеты - настоящий бич этой войны. В последнее время они использовались в основном для разрушения нашей энергетической системы. Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетических разрушений, то она выглядела бы намного, намного хуже, чем Украина", - отметил Кулеба.

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Он подчеркнул, что наше государство держится даже при таких условиях, потому что мы многому научились.

"Мы устойчивы, мы знаем, что такое ставки. Но, чтобы дать понять вашим зрителям, половина нашей энергетической системы повреждена, а мы всё еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", - сказал глава МИД Украины.

Ранее в Financial Times сообщали, что страна-агрессор Россия изменила свою тактику осуществления атак по энергоинфраструктуре Украины и начала бить высокоточными ракетами преимущественно по электростанциям в районах, которые менее защищены от ударов, чем Киев. Некоторые из этих станций не смогут полностью восстановиться до следующей зимы. Только в период с 22 по 29 марта российские оккупанты обстреляли семь украинских теплоэлектростанций. Кроме этого, было попадание российских ракет также в две гидроэлектростанции.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по энергообъектам в Украине

Ранее министр энергетики сделал тревожное заявление о том, могут ли в Украине быть блэкауты. Оккупанты весной возобновили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, поэтому весной и летом этого года украинцам стоит быть готовыми к любым сценариям.

Также ранее сообщалось, что РФ имеет 3 цели во время ударов по энергетике Украины - эксперт объяснил логику врага. Оккупанты пытаются определить наиболее слабые звенья и пытаются нанести наибольший вред именно там, отмечает подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима.

Напомним, аналитики раскрыли план Путина, относительно новой массированной атаки по Украине. Аналитики Институт изучения войны сообщили, что массированные удары российской оккупационной армии по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

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