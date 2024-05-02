В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет

Для обновления данных в е-кабинете нужно будет скачать мобильное приложение, пройти авторизацию и ввести свои данные, заявила Екатерина Черногоренко.

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Когда и как заработает е-кабинет военнообязанных / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Электронный кабинет военнообязанного станет доступным 18 мая. Это будет мобильное приложение, которое позволит военнообязанным обновлять свои данные дистанционно, без необходимости посещать ТЦК и СП. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "Радио Свобода".

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного... Сейчас это приложение буквально создается и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", - заявила она.

Черногоренко отметила, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет скачать мобильное приложение, пройти авторизацию и ввести свои данные. Она напомнила, что с 18 мая, военнообязанные должны будут зарегистрировать свои данные, такие как номер телефона, электронный адрес и фактическое место жительства, через один из трех доступных способов: в ТЦК и СП, через ЦНАП или через е-кабинет военнообязанного

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"Это будет мобильное приложение, его можно будет загрузить в App Store и в Google Play Market... Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - пояснила заместитель министра обороны.

По ее словам, для обновления данных достаточно будет воспользоваться приложением, без необходимости посещать ТЦК. Для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным напрямую.

"Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК... Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе из-за границы. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно", - добавила Черногоренко.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Также Кабинет министров Украины с 1 апреля 2024 года принял решение о выплате дополнительного финансового вознаграждения военным в размере 70 тысяч гривен.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

23 апреля МИД Украины заявил о прекращении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом. 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов для украинцев.

Как сообщал Главред, статус "ограниченно годного" для военнообязанных отменяют с 4 мая, далее мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

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