"Молодые люди сегодня нужны": Зеленский рассказал, зачем снижать возраст мобилизации

Президент Зеленский говорит о том, что новые бойцы возрастом до 30 лет могут дать технологический прогресс в войне против страны-агрессора РФ.

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В армии нужны молодые люди, которые ориентируются в технологиях - президент Зеленский / коллаж Главред, фото УНИАН

Нынешние воины Сил обороны Украины нуждаются в замене более молодыми украинцами, которые лучше ориентируются в технологиях современной войны. Об этом в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть соответствующие критерии и приоритеты по возрасту и физическому состоянию бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Они показывают конкретные цифры, которые нужны им в украинской армии. Нужно готовить бригады, которые придут на замену тем бригадам, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы была адекватная замена - людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При своем уважении к нашим воинам - есть разница между 50-летними и 25-летними. [...] На разных направлениях разные вызовы, разные абсолютно разные, разная война и разные технологии. Более молодые люди сегодня нужны, потому что сейчас идет более современная война. То есть нужны люди, которые ориентируются в технологиях. Операторы дронов, технологии, киберзащита и тому подобное [...]. И в любом случае мы должны понимать, что новое поколение, оно ориентируется в технологиях намного быстрее. Они это понимают", ‒ сказал он.

Зеленский фокусирует внимание на том, что новые бойцы возрастом до 30 лет могут дать технологический прогресс в войне против страны-агрессора РФ.

"Молодежь защищает так же свою землю, как любой человек. У всех граждан Украины равные права абсолютно. Да, в большинстве своем взрослые люди, которые на войне ‒ они воюют ради будущего. Но это и будущее этой молодежи. Но и эта молодежь, которой до 30 лет, которые могут дать технологический прогресс в этой войне, могут помочь. Они также борются за свое государство, за свою жизнь и за свое будущее", ‒ сказал он. Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние изменения в законе

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Также были подписаны законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета военнообязанных.

В то же время закон, подписанный президентом, не содержит положений об электронных повестках для военнообязанных. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что закон не предусматривает электронного вручения повесток, а лишь обновление данных в электронном кабинете.

11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

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