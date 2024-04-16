Президент Зеленский подписал новый закон о мобилизации

Владимир Зеленский подписал принятый недавно Верховной Радой законопроект о мобилизации №10449.

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Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый недавно Верховной Радой законопроект о мобилизации №10449.

Об этом идет речь на официальном сайте парламента Украины. Отмечается, что документ 16 апреля был направлен на подпись главы государства и в тот же день возвращен с его подписью.

Согласно существующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства.

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Что известно о новом законе о мобилизации

Предусмотрено предоставление отсрочки от мобилизации во время действия военного положения более чем 25 категориям лиц. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу, а также дает возможность добровольного прямого призыва военнообязанных в воинские части через рекрутинг.

Кроме того, предусмотрено бронирование от призыва в Вооруженные силы Украины военнообязанных – всех государственных служащих категории "А" и не более 50% категории "Б" и "В". 100% бронирования от мобилизации распространяется на органы государственной власти, Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, органы прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, суды. 100% бронирование также предоставляется критически важным для обеспечения потребностей ВСУ предприятиям и которым установлены мобилизационные задачи.

Также новый закон предусматривает социальную защиту военнослужащим и сохранение денежных выплат проходящим длительное лечение, в том числе за рубежом. Документ гарантирует выплату единовременной денежной помощи членам семьи военнослужащего в случае его гибели (смерти) в период действия военного положения в размере 15 млн. грн.

Кроме этого, опроект предоставляет право военнослужащим, заключившим первый контракт на прохождение военной службы, получить сертификат на покупку транспортного средства.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Напомним, ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины утвердил окончательный вариант положений военно-транспортной обязанности в законопроекте о мобилизации. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Кроме этого, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

/ Инфографика: Главред

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