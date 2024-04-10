В СМИ снова "заговорили" о мобилизации украинских женщин: что говорят власти

Центр по противодействию дезинформации при СНБО опроверг слухи.

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Мобилизация женщин - все, что известно по теме / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

В ВСУ рассуждают по поводу мобилизации женщин по "израильскому образцу". Об этом в комментарии The Times сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева.

Она отметила, что девушек к службе в армии должны готовить с детства, как это принято в Израиле.

"Мы должны покончить с старомодным менталитетом и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. В нашей конституции сказано, что обязанность каждого украинца защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны", - сказала Григорьева. видео дня

Неизвестно, насколько емко слова Григорьевой отражают настроения в самом командовании Сухопутных войск. Однако Центр по противодействию дезинформации (ЦПД), созданный при СНБО, сразу же опроверг статью The Times, заявив, что мобилизация женщин не стоит на повестке дня.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

В настоящее время ни один из законов по мобилизации не предвидит обязательного призыва женщин на воинскую службу, напомнили в ЦПД.

"Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое – не планируется", - говорится в заявлении Центра при СНБО.

Мобилизация 2024 - призовут ли женщин

Сразу несколько нардепов ВР еще в декабре 2023 года подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины и женщины-военнообязанные. Тогда парламентарии предупредили граждан о "непопулярных решениях" в случае более широкой потребности защиты Родины.

Позже депутат от партии "Голос" Инна Совсун отметила, что женщин следует мобилизовать для нужд обороны государства, если это будет необходимо.

"У нас в конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", - сказала депутат.

Зеленский уже заявлял, что отказался бы подписать такой законопроект, если бы его приняла Рада.

"Нет, не подпишу (речь идет о положениях о мобилизации женщин, - Главред)", - ответил президент зимой.

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