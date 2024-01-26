'Не вытягиваем без женщин': депутат призвала мобилизовать женщин в армию

Конституционная обязанность защищать государство не ограничена только мужчинами, но и касается женщин.

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Народный депутат поддержала мобилизацию женщин / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, УНИАН

Женщин следует мобилизовать для нужд обороны государства, если это будет необходимо. Конституция Украины предусматривает участие всех граждан в защите государственности, а не только мужчин. Об этом заявила депутат от партии "Голос" Инна Совсун в интервью Эмме Антонюк.

"Популярный ответ, что женщин нельзя мобилизовать, и президент сказал, что не подпишет закон. Но у нас в конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", - отметила депутат.

Совсун подчеркнула, если ситуация потребует мобилизации женщин для нужд обороны страны и не будет альтернативных вариантов, то это, по словам депутата, будет оправданным шагом.

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"Если мы говорим, что без этого не вытягиваем - нет картины, где мы вытягиваем без женщин... И с точки зрения обеспечения справедливости, если это будет критически нужно для обороны государства и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии", - добавила она.

Депутат также отметила, что в Украине уже есть много женщин, которые служат в армии. Совсун также подчеркнула, что служба в армии не обязательно связана с непосредственным боем, а может включать различные должности в тылу, которые могли бы занимать женщины.

Мобилизация женщин в Украине

Напомним, несколько нардепов в Верховной Раде Украины начали обсуждение возможности призыва женщин на военную службу. Марьяна Безуглая и Инна Совсун выразили свою поддержку идеи мобилизации женщин, если это будет необходимо для обороны страны.

Также президент Владимир Зеленский отказался подписать законопроект об обязательной мобилизации женщин. Однако заявил, что может согласиться со снижением возрастного "порога" при призыве мужчин до 25 лет, если будут представлены весомые аргументы.

Как сообщал Главред, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обнародовала детали законопроекта по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы. В нем предусмотрен воинский учет и военная служба для женщин, включая базовую общевойсковую подготовку. Во время военного положения женщины могут быть привлечены к военной службе, но на боевые должности - только по добровольному согласию.

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