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Военная подготовка для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации

Руслана Заклинская
16 декабря 2023, 20:29
Новый законопроект о военной службе в Украине предусматривает ряд изменений для женщин и отмечает определенные требования и ограничения.
Военная подготовка для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации
Нововведения для женщин в законопроекте о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, УНИАН

Марьяна Безуглая, народный депутат от "Слуги народа", обнародовала наработки законопроекта по рекрутингу, мобилизации и прохождения военной службы. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

В наработке предусмотрен воинский учет и военная служба для женщин. Чиновники создают "реалистичную модель" законопроекта перед его представлением в Верховнаой Раде.

В черновом варианте документа определяются следующие нововведения для женщин:

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  1. Военный учет: Женщины становятся на воинский учет. Механизм учета определяется Министерством обороны.
  2. Базовая общевоенная подготовка: Женщины будут проходить обязательную базовую общевойсковую подготовку.
  3. Военная служба во время военного положения: Во время действия военного положения женщины могут быть привлекаться к прохождению военной службы, но на боевые должности - только по добровольному согласию.

Законопроект учитывает некоторые исключительные обстоятельства, когда женщины могут быть освобождены от прохождения базовой военной подготовки. Среди этих обстоятельств – беременность и уход за ребенком, которые определены как основания для отсрочки от военных занятий в этом законодательном проекте.

Сейчас документ находится на этапе формирования "реалистической модели", а после этого планируется его передача в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения и принятия.

Изменения в мобилизации в Украине

Напомним, на заседании Ставки, которое возглавляет Владимир Зеленский, планируется рассмотрение новых предложений и программ в сфере мобилизации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем интервью для BBC Украина.

Как сообщал Главред, в Верховной Раде Украины разрабатывают новый законопроект о мобилизации, в котором планируется включить сотрудников образовательной сферы в состав Вооруженных Сил. Однако в мобилизации предусматривают привлекать только тех, кто работает на неполную ставку.

Также министр обороны, Рустем Умеров, подчеркнул важность привлечение местных органов власти к проекту рекрутинга, чтобы усилить привлечение специалистов в Силы обороны. Он выразил надежду на более активную поддержку со стороны местных властей во время мобилизационных мероприятий.

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