Военная подготовка для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации

Марьяна Безуглая, народный депутат от "Слуги народа", обнародовала наработки законопроекта по рекрутингу, мобилизации и прохождения военной службы. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.
В наработке предусмотрен воинский учет и военная служба для женщин. Чиновники создают "реалистичную модель" законопроекта перед его представлением в Верховнаой Раде.
В черновом варианте документа определяются следующие нововведения для женщин:
- Военный учет: Женщины становятся на воинский учет. Механизм учета определяется Министерством обороны.
- Базовая общевоенная подготовка: Женщины будут проходить обязательную базовую общевойсковую подготовку.
- Военная служба во время военного положения: Во время действия военного положения женщины могут быть привлекаться к прохождению военной службы, но на боевые должности - только по добровольному согласию.
Законопроект учитывает некоторые исключительные обстоятельства, когда женщины могут быть освобождены от прохождения базовой военной подготовки. Среди этих обстоятельств – беременность и уход за ребенком, которые определены как основания для отсрочки от военных занятий в этом законодательном проекте.
Сейчас документ находится на этапе формирования "реалистической модели", а после этого планируется его передача в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения и принятия.
Изменения в мобилизации в Украине
Напомним, на заседании Ставки, которое возглавляет Владимир Зеленский, планируется рассмотрение новых предложений и программ в сфере мобилизации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем интервью для BBC Украина.
Как сообщал Главред, в Верховной Раде Украины разрабатывают новый законопроект о мобилизации, в котором планируется включить сотрудников образовательной сферы в состав Вооруженных Сил. Однако в мобилизации предусматривают привлекать только тех, кто работает на неполную ставку.
Также министр обороны, Рустем Умеров, подчеркнул важность привлечение местных органов власти к проекту рекрутинга, чтобы усилить привлечение специалистов в Силы обороны. Он выразил надежду на более активную поддержку со стороны местных властей во время мобилизационных мероприятий.
Читайте также:
- "Невозможная история": в ВР ответили будут ли эффективными электронные повестки для мобилизации
- Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации
- Мобилизация студентов в Украине: какой категории могут дать отсрочку