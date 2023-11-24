Новый план мобилизации будет готов на следующей неделе, - Зеленский

Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.

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Новый план мобилизации будет готов на следующей неделе / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН, 22 ОМБ

Сегодня, 24 ноября, главнокомандующий Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы новые решения по мобилизации и анонсировал их готовность к следующей неделе. Об этом сообщает корреспондент УНИАН с пресс-конференции президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Киеве.

"Вы знаете, какой это сложный вопрос (ред. вопрос мобилизации).ТЦК, ВЛК, мобилизация, демобилизация. Поставлено комплексное задание, сегодня было комплексное сообщение о том, какие вызовы, как нужно решить вопросы, что сделать, какие изменения в законодательстве, кто должен это сделать, - сообщает президент.

По словам Зеленского, комплексный план действий будет готов к следующей неделе, как и все ответы на поставленные вопросы. Однако также он добавил, что некоторые из решений были приняты сразу.

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Есть какие-то решения, которые сразу мы приняли, скажу вам честно. Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий - куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. В мобилизации очень важно, чтобы знаете - как из пункта "А" в пункт "Б". Чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А" и понимаем, куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами, - объяснил президент.

На данный момент известно, что задание прежде всего стоит не только перед Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и министром обороны Рустемом Умеровым, а и перед премьер-министром Денисом Шмыгалем, поскольку есть также много экономических заданий.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине официально продлили действие военного положения и мобилизацию. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

На данный момент, во время военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья

Также стало известно, что в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

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