"Опровержения не работают": Маляр высказалась о "конфликте" Зеленского с Залужным

Любые разговоры на тему конфликта в высшем руководстве сеют у части населения сомнения, подчеркнула Анна Маляр.

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Анна Маляр рассказала о "конфликте" Владимира Зеленского с Валерием Залужным / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, ОП, Лига

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала вбросы РФ о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

В интервью Лиге она подчеркнула, что фиксировались четыре волны вбросов о конфликте Зеленского с Залужным.

"Волну начинают россияне и подхватывает часть нашей оппозиции… Любые разговоры на эту тему сеют у части населения сомнения. Мы информационно с этим справились в свое время. Но сколько бы мы потом это ни отрицали, все равно больше прочитают первую информацию, что конфликт есть. Соответственно, эти опровержения обычно не работают", - отметила бывшая представитель Минобороны.

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При этом она также высказала свое мнение по поводу противодействия подобным вбросам.

"Нужно просто вести серьезную информационную политику, которая каждый день демонстрировала бы, что эти люди вместе работают, принимают решение", - добавила Маляр.

Ранее у Зеленского поставили точку в громком скандале. Глава ОП оценил слухи о том, что глава государства якобы готовит замену главкома ВСУ.

Напомним, NYT писала о якобы намеченном "расколе" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Журналисты писали, что увидели разногласия между Зеленским и Залужным после выхода колонки Главнокомандующего в The Economist - в которой Залужный предупредил о рисках позиционной войны с Россией и "тупике" на фронте.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя выход публикации в NYT, опроверг слухи о якобы напряженных отношениях Зеленского и Залужного.

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