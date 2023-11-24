УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Опровержения не работают": Маляр высказалась о "конфликте" Зеленского с Залужным

Алексей Тесля
24 ноября 2023, 08:54
Любые разговоры на тему конфликта в высшем руководстве сеют у части населения сомнения, подчеркнула Анна Маляр.
Маляр
Анна Маляр рассказала о "конфликте" Владимира Зеленского с Валерием Залужным / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, ОП, Лига

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала вбросы РФ о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

В интервью Лиге она подчеркнула, что фиксировались четыре волны вбросов о конфликте Зеленского с Залужным.

"Волну начинают россияне и подхватывает часть нашей оппозиции… Любые разговоры на эту тему сеют у части населения сомнения. Мы информационно с этим справились в свое время. Но сколько бы мы потом это ни отрицали, все равно больше прочитают первую информацию, что конфликт есть. Соответственно, эти опровержения обычно не работают", - отметила бывшая представитель Минобороны.

видео дня

При этом она также высказала свое мнение по поводу противодействия подобным вбросам.

"Нужно просто вести серьезную информационную политику, которая каждый день демонстрировала бы, что эти люди вместе работают, принимают решение", - добавила Маляр.

Ранее у Зеленского поставили точку в громком скандале. Глава ОП оценил слухи о том, что глава государства якобы готовит замену главкома ВСУ.

Напомним, NYT писала о якобы намеченном "расколе" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Журналисты писали, что увидели разногласия между Зеленским и Залужным после выхода колонки Главнокомандующего в The Economist - в которой Залужный предупредил о рисках позиционной войны с Россией и "тупике" на фронте.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя выход публикации в NYT, опроверг слухи о якобы напряженных отношениях Зеленского и Залужного.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский Валерий Залужный Анна Маляр
Реклама

Главное за день

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан

09:00 Эксклюзивы
Будет мороз -17 и до полуметра снега: синоптик назвал даты бешеной погоды в Украине

Будет мороз -17 и до полуметра снега: синоптик назвал даты бешеной погоды в Украине

08:55 Синоптик
РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами: подробности

РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами: подробности

08:07 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:00

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанЭксклюзив

08:55

Будет мороз -17 и до полуметра снега: синоптик назвал даты бешеной погоды в Украине

08:54

"Опровержения не работают": Маляр высказалась о "конфликте" Зеленского с Залужным

08:30

Церковный праздник 25 ноября: что нельзя делать в день священномученика Климента

08:07

РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами: подробности

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
08:03

ВСУ нацелились на Бахмут и Мелитополь: идут вперед и захватывают новые рубежи

07:30

В РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым: говорят, что сбили 13 БПЛА

06:45

"Это не будет ее выбор": Украина может быть втянута в мирные переговоры – глава МИД Литвы

06:30

Экономического фронта не существует и не может существоватьмнение

Реклама
05:30

Как отмыть застарелый жир с решетки плиты: очень простой, но действенный способ

05:00

Нежелание Швейцарии передавать Украине немецкие Leopard 2 противоречит здравому смыслу-СМИ

04:43

Тюли станут белее снега: 5 простых и действенных советов

04:00

Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов

03:35

"Сокращение помощи Украине": эксперт объяснил, чем грозит подписание Байденом временного бюджета СШАВидео

02:10

Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини

02:05

Эксперт объяснил подоплеку недавнего визита главы Пентагона в Киев

01:40

Быстро и безопасно: 3 способа, как убрать черные точки на носу

23 ноября, четверг
23:50

Почему Россия заморозила обмен пленными: ГУР назвало несколько причин

22:28

"Но дайте мне еще неделю": Лана Дель Рей бросила жениха по странной причине

22:25

Война продолжится и в 2024 году, но запомнится кое-чем: Коваленко дал большой прогноз

Реклама
22:07

"Не думаю, что контрнаступление провалилось": Глава Евросовета оценил успехи Украины

21:43

Правда ли, что кошка видит призраков, когда пугающе смотрит в пустоту

21:35

За сколько Галкин готов выступить перед россиянами - росСМИ назвали сумму

20:48

"Несет грешное": Настя Приходько разнесла Фарион с Бенюком и их роль в языковом скандале

20:45

Королевские аутсайдеры: фанаты "поймали" принца Гарри и Меган Маркл в кафе

20:31

За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

20:10

Он очень вкусный и супер бюджетный: новый рецепт салата на новогодние праздникиВидео

20:09

Как "рождаются" снежинки и почему они неповторимы: ответ вас удивит

20:09

Что делать, чтобы не било током: простые советы спасут жизнь и здоровьеВидео

19:46

NYT: Украина входит в зиму с еще более хрупкой энергосистемой, чем год назад

19:22

Не надо молчать: блокирование поляками Украины - это не дружбамнение

18:49

В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию

18:37

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

18:35

Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января

18:19

Беглянка-"молчунья" Безрук неожиданно заговорила об Украине

18:14

"У нас заканчивается время": НАТО готовит "военный Шенген" для возможного противостояния России

18:03

Травести-дива Монро показала, как выглядела до операций

18:01

Ликвидация военкора "Россия-24": в РФ заподозрили халатность, ищут виновного и грызутся

17:41

"Засыплет снегом до полуметра": украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни

17:23

Как часто стирать постельное белье при простуде - эксперт назвал точный ответ

Реклама
17:19

Лёд тронулся: президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит

17:18

Почему собаки лижут руки: что хотят сказать домашние любимцы

16:53

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

16:31

"Самые ожесточенные бои за всю войну": началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

16:16

РФ ударила кассетными снарядами по Чернобаевке: есть погибшие и раненые

16:03

Воевали против Украины: Путин лично помиловал двух зэков-каннибалов

15:58

Сбежавший за границу Арестович "проехался" по Украине, похваставшись пейзажами Лондона

15:34

В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов: Укрэнерго сделало важное заявление

15:13

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку

15:10

Топ-политик из Кремля с женой украли и насильно удочерили 10-месячную девочку из Херсона - ВВС

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять