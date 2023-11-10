Слухи насчет "замены Залужного": у Зеленского поставили точку в громком скандале

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что у президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного единая цель - победить в войне.
Таким образом он прокомментировал в интервью Наталье Мосейчук слухи о том, что глава государства якобы готовит замену главкома ВСУ.
"У нас есть единая позиция - победить в этой войне. Но, безусловно, сегодня идет постоянный диалог, работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, еще креативнее", - отметил глава ОП.видео дня
Он также добавил, что "не слышал об этом и не имеет такой информации" отвечая на вопрос о том, готовит ли Зеленский замену Залужному.
Фейки о вероятности смены главкома Залужного
Ранее нардеп от партии Петра Порошенко опозорился "инсайдом" про Залужного. Заявление нардепа Владимира Арьева растянули многие российские пропагандистские ресурсы.
Напомним, NYT писала о якобы намеченном "расколе" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Журналисты писали, что увидели разногласия между Зеленским и Залужным после выхода колонки Главнокомандующего в The Economist - в которой Залужный предупредил о рисках позиционной войны с Россией и "тупике" на фронте.
Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя выход публикации в NYT, опроверг слухи о якобы напряженных отношениях Зеленского и Залужного.
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