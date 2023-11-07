Нардеп от Порошенко опозорился 'инсайдом' про Залужного: сеть 'вскипела'

Заявление нардепа Арьева растянули все российские пропагандистские ресурсы.

https://glavred.info/ukraine/nardep-ot-poroshenko-opozorilsya-insaydom-pro-zaluzhnogo-set-vskipela-10514848.html Ссылка скопирована

За сделанный вброс Арьев не извинился / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

Нардеп от фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко Владимир Арьев вляпался в громкий интернет-скандал, заявив в своих соцсетях, что Офис президента якобы готовится уволить Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ.

В своем вбросе Арьев ссылался на анонимные "надежные источники".

"Только что я получил информацию с надежного источника о том, что министр обороны внес предоставление на Ставке Верховного Главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", - написал депутат. видео дня

/ Скриншот

После чего "заявление" Арьева, не подкрепленное никакими доказательствами, распространили российские паблики, в том числе спонсируемые Кремлем.

Советник ОП Сергей Лещенко опроверг утверждение Арьева о Залужном, назвав пост нардепа "примером ведения информационной войны". Более того, отметил Лещенко, на Ставке такие решение даже и не принимаются.

/ Скриншот

После волны возмущения, в том числе связанного с тем, что заявление Арьева растянули по ресурсам оккупантов, сам зачинщик скандала "ретировался" - закрыл пост и выдал новое заявление.

"Я снимаю пост о предоставлении на Ставке по увольнению Залужного. В настоящее время со многих других источников говорят, что это не так", - написал Арьев.

Однако депутат от Порошенко не извинился за совершенный "вброс", наоборот призвал власти дать "четкое сообщение", что "никто Залужного увольнять не собирается, и что все эти игры закончатся".

/ Скриншот

Появилась реакция спикера Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал "инсайд" Арьева. В своих соцсетях Стефанчук призвал депутатов меньше "говорить, преследуя политическую целесообразность".

"Досадно, что некоторые народные депутаты в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности. В период военного положения следует понимать, что информация такое же оружие, как и артиллерия. Демонстрируя свою безответственность и отсутствие информационной гигиены, вы работаете на врага. Война еще не завершилась. До выборов еще далеко. Опомнитесь", - высказался Стефанчук в Facebook.

СМИ пишут о "разногласиях" Залужного и Зеленского

Накануне NYT писала о якобы намеченном "расколе" между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Журналисты писали, что увидели разногласия между Зеленским и Залужным после выхода колонки Главнокомандующего в The Economist - в которой Залужный предупредил о рисках позиционной войны с Россией и "тупике" на фронте.

Тогда в ОП, по мнению СМИ, слишком резко высказались по поводу колонки Залужного, посоветовав ему помедлить с пессимистическими прогнозами.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя уже выход публикации в NYT, опроверг слухи о якобы напряженных отношениях Зеленского и Залужного.

"У нас есть верховный главнокомандующий – он не может раскалывать, потому что верховный главнокомандующий наоборот – всё собирает. И у нас сегодня есть абсолютная синхронизация позиций верховного главнокомандующего и военной вертикали, потому что верховный главнокомандующий выстраивает свое понимание тактики и стратегии на данных разведки, данных Генерального штаба и всех других дополнительных материалах", - объяснил Подоляк.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.