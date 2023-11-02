"Это ошибка": Залужный назвал свой главный промах и озвучил огромные потери РФ

Главком ВСУ признал, что его план не сработал из-за того, что в РФ не ценят человеческие жизни.

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Валерий Залужный оценил потери РФ в войне / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, radiosvoboda.org

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал потери российских оккупантов в войне с Украиной.

По его словам, страна-агрессор потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч человек погибшими. Такое заявление украинский военачальник сделал в интервью изданию The Economist.

При этом он озвучил количество потерь врага, говоря о своем первоначальном плане остановить Россию, обескровив ее войска.

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Вместе с тем Главнокомандующий ВСУ признал, что этот план не сработал из-за того, что в РФ не ценят человеческие жизни.

"Это была моя ошибка: Россия потеряла как минимум 150 000 погибшими. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - отметил он.

Обратим внимание, что согласно последним данным украинского Генштаба, Силы обороны за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов, а общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили около 302 420 человек личного состава.

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