"Это может быть долго": в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны

Михаил Подоляк рассказал о том, что нужно сделать Силам обороны, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

https://glavred.info/ukraine/eto-mozhet-byt-dolgo-v-op-dali-neozhidannyy-prognoz-po-srokam-okonchaniya-voyny-10509832.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк оценил вероятные сроки окончания войны / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вопрос соотношения количества вооруженных сил Украины и страны-агрессора РФ, а также количественного преимущества РФ в военной технике.

В интервью Каналу 24 он подчеркнул, что на сегодня на оккупированной территории Украины находится около 350 – 380 тысяч мобилизованных РФ.

Вместе с тем представитель ОП пояснил, что для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу Силам обороны нет необходимости уничтожать всех оккупантов вместе с техникой, а достаточно добиться важного прорыва на одном из участков фронта, который послужит катализатором негативных процессов в РФ.

видео дня

"Я ведь когда говорю о существенно тактическом поражении – это значит, что на каком-то направлении будет прорыв, который обвалит линию фронта определенной протяженностью. После этого начнутся другие процессы. Те же мобилизованные начнут дезертировать, убегать на свою территорию", - не исключил он.

В то же время собеседник отметил, что любое число уничтоженной военной техники врага на поле боя – это успех, который приближает победу.

"Один уничтоженный российский танк – это очень много. Именно поэтому 11 – это просто гипермного. Я хочу, чтобы мы без такого цинизма говорили о том, что "у них 3 тысячи танков, а 11 уничтожили, это может быть долго". Да, это может быть долго. Но те ребята, которые уничтожили 11 танков, сделали 11 огромных шагов для того, чтобы мы ускорили победу", - добавил Подоляк.

Прогнозы окончания войны

Ранее в Bloomberg дали мрачный прогноз об окончании войны в Украине. Быстрое решение на поле боя редко бывает. Контрнаступление ВСУ было безумно переоценено "ястребами" в США и Европе, считает Макс Гастингс.

Напомним, ранее появился тревожный прогноз по срокам окончания войны. В ходе войны стороны активно применяют новые интегрированные системы управления боем.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.