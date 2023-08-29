"Будет ужасное количество смертей": в Bloomberg дали мрачный прогноз об окончании войны в Украине

Быстрое решение на поле боя редко бывает. Контрнаступление ВСУ было безумно переоценено "ястребами" в США и Европе, считает Макс Гастингс.

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Война будет продолжаться и после 2024 года - Bloomberg / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Война России в Украине будет продолжаться и после 2024 года. Вероятная смерть главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и внутренняя борьба в РФ вряд ли являются предвестниками радикальных перемен. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Opinion Макс Гастингс.

Как говорится в статье, летняя наступательная операция Украины нанесла значительные убытки и потери российским войскам. Однако не достигла главной цели - ключевого коммуникационного узла России, города Мелитополь.

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"Это создает внутренние моральные трудности для Владимира Зеленского в Киеве и более серьезные для его западных поклонников", - пишет Гастингс.

По его словам, контрнаступление ВСУ было безумно переоценено "ястребами" в США и Европе, которые сказали правительствам, что если они предоставят Украине современное оружие, то Киев сможет одержать решающую победу.

"Я предполагаю, что независимо от того, какое оружие поставляет Запад, у Украины нет реальной перспективы вернуть Крым или Донбасс военными действиями", - отмечает обозреватель.

При этом Гастингс считает, что нельзя допустить, чтобы страна-агрессор РФ победила.

"Путин сделал ставку на то, что у него и людей в РФ больше терпения, выдержки и мужества, чем у "декадентского" Запада. Мы должны доказать, что он неправ. Если мы этого не сделаем — мы изменим Украине. Не только Путин, но и тираны повсюду придут к выводу, что агрессия окупается. Они будут повторять то, что Россия сделала в Украине снова и снова, не только при нашей жизни, а при жизни наших детей", - считает Гастингс.

По его мнению, не стоит отчаиваться только потому, что украинское наступление этим летом не принесло решающего результата.

"Большой урок современных войн между мощными индустриальными государствами состоит в том, что предстоит ужасное количество смертей и убийств, прежде чем одна или иная сторона победит. Быстрое решение на поле боя редко бывает", - добавляет он.

Также обозреватель критически относится к заявлениям о том, что за последние 18 месяцев санкции ослабили Россию, народ не поддерживает войну в Украине, а армия РФ вот-вот распадется.

"Санкции наносят ущерб России, но поскольку многие ее люди являются государственными служащими, Путин может оградить их от падения уровня жизни (…) Путин добился ужасного успеха, убедив россиян, что они ведут экзистенциальную борьбу против западной агрессии. Недавние новые волны призыва на военную службу не спровоцировали наблюдавшихся в прошлом году массовых выездов из страны", - говорится в статье.

Также Гастингс раскритиковал оптимистичные прогнозы, сделанные в июле после кратковременного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. По его словам, никто, включая западную разведку, не знает, что происходит в ближайшем кругу российских властей.

"Несомненная напряженность между Кремлем и российским военным руководством может спровоцировать серьезные внутренние потрясения, хотя вероятная смерть Пригожина подчеркивает вероятную судьбу любого соперника Путина. Возможно, хоть и не вероятно, что Путин падет. Однако почти неизбежно, если это произойдет, его заменит такой же преданный войне лидер", - считает Гастингс.

По его прогнозу, война в Украине, вероятно, будет продолжаться и после 2024 года, потому что Путин возлагает большие надежды на победу Дональда Трампа на выборах в США, после чего республиканцы откажутся от поддержки Украины.

"Лишь когда эта огромная неопределенность будет решена, есть возможность остановить убийства", - считает он.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Союзники Украины выражают серьезное беспокойство из-за того, что война России и Украины перерастает в длительную борьбу. Это может укрепить позицию главы кремлевского режима Владимира Путина. Как пишет Bloomberg, надежды на то, что украинские защитники смогут осуществить окончательный прорыв в этом году, постепенно исчезают.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал будущий вероятный сценарий окончания войны в Украине.

По его словам, Украине не дастся легко освобождение оккупированных РФ территорий. Однако по мере продвижения ВСУ на Юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о существовании рисков, что война в Украине может перейти в режим "замороженной". По его словам, мало шансов завершить войну в ближайшее время, и эти шансы уменьшаются с каждым днем, ведь последствия агрессии России против Украины многочисленны.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины. Политик убеждена, что таким образом российский диктатор стремится повлиять на темпы и масштабы помощи Украине в отражении агрессии РФ.

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