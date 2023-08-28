Путин выбрал стратегию войны на истощение: в Литве дали тревожный прогноз

Стратегия Владимир Путина - изнурительная война, длительное истощение, считает Ингрида Шимоните.

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Ингрида Шимоните оценила ход войны в Украине / Коллаж: Главред, Фото: ELTA/ANDRIUS UFARTAS, 3 отдельная штурмовая бригада

Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом сообщает информационный портал Delfi.

"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила Шимоните.

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Премьер-министр Литвы убеждена, что таким образом российский диктатор стремится повлиять на темпы и масштабы помощи Украине в отражении агрессии РФ.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила Шимоните.

Ранее топ-генерал США дал тревожный прогноз: контрнаступление ВСУ будет долгим. Для Украины война является экзистенциальной борьбой за выживание, считает Марк Милли.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что продолжающаяся война может быть еще долгой. "Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно", - подчеркнул он.

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