Путин выбрал стратегию войны на истощение: в Литве дали тревожный прогноз

Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом сообщает информационный портал Delfi.
"Пока кажется, что стратегия Путина - изнурительная война, длительное истощение", - заявила Шимоните.
Премьер-министр Литвы убеждена, что таким образом российский диктатор стремится повлиять на темпы и масштабы помощи Украине в отражении агрессии РФ.
"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила Шимоните.
Ранее топ-генерал США дал тревожный прогноз: контрнаступление ВСУ будет долгим. Для Украины война является экзистенциальной борьбой за выживание, считает Марк Милли.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что продолжающаяся война может быть еще долгой. "Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно", - подчеркнул он.
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