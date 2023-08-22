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Война может быть долгой с болезненными потерями: Резников дал тревожный прогноз

Алексей Тесля
22 августа 2023, 13:30 обновлено 22 августа, 13:57
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Глава Минобороны пояснил, что у Украины сильный и коварный враг.
ВСУ, Алексей Резников
Алексей Резников спрогнозировал затяжную войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что продолжающаяся война может быть еще долгой.

"Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно", - подчеркнул он.

Глава Минобороны пояснил, что у Украины сильный и коварный враг и война может быть продолжительной, потому что это "реальный марафон".

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"У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян, мы должны осознать, что главное для победы", - подчеркнул министр.

При этом он объяснил, от чего будет зависеть ключ к победе Украины в войне против РФ.

"От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться", - добавил Резников.

Ранее генерал СБУ дал тревожный прогноз окончания войны. Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун прокомментировал вопрос о том, по какому сценарию может завершиться война.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

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Алексей Резников война России и Украины
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