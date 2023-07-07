"Просто так РФ не уйдет": генерал СБУ дал тревожный прогноз окончания войны

Не стоит надеяться на легкий сценарий завершения войны, уверен Виктор Ягун.

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Виктор Ягун спрогнозировал сценарий завершения войны / 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун прокомментировал вопрос о том, по какому сценарию может завершиться война.

В интервью Главреду он высказал сомнение в том, что в случае смены власти верхушка РФ откажется от захватнических планов. При этом он напомнил историю Первой мировой войны.

"Это примерно такая же ситуация, какая была в России в феврале 1917 года. Тогда все надеялись, что Первая мировая война завершится, а к власти пришло временное правительство и заявило о "победе до конца", — отметил собеседник.

Вместе с тем он уверен, что не стоит надеяться на легкий сценарий завершения войны.

"Я думаю, что просто так россияне из Украины не уйдут. Все решат исключительно сила и экономическое давление", — добавил Ягун.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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