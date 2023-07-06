В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – Ягун

Министерство обороны агрессора России способно устроить битву за Кремль, если ведомству удастся заручиться поддержкой политиков, считает Виктор Ягун.

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Путин в России не способен решать вопросы, элиты на него больше не ориентируются - Ягун / Коллаж Главред

Обострение конфликта между Минобороны оккупантов и ФСБ стало сигналом о том, что в России разворачивается системный кризис. Представители правящего российского режима годами называли одной из главных "заслуг" Путина безопасность в России, а теперь этот штамп разрушается на глазах. Попытка военного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера в стране-агрессоре России показала, что среди группировок в Кремле существуют серьезные противоречия, а вертикаль власти Владимира Путина существенно ослабла.

В интервью Главреду бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал, к чему приведет усиление конфронтации Минобороны и ФСБ РФ, объяснил, как изменилась роль Путина в российской системе власти, и назвал его будущего преемника, а также проанализировал, почему в России может произойти новый военный мятеж, и оценил роль в этом процессе бывшего телохранителя Путина Алексея Дюмина.

Спикер ГУР Андрей Черняк заявил, что война между Минобороны и ФСБ входит в активную фазу и не исключены даже физические ликвидации. По вашему мнению, как в дальнейшем будет разворачиваться конфликт, и кто выйдет из него победителем?

Победителей в конфликте Минобороны и ФСБ не останется, а триумфатор будет не в России. Эта война – очередной этап фрагментации России и ее силовых структур. Сейчас сравнивают ситуацию в РФ с событиями, которые в свое время происходили в Ливане. Там появлялись автономные подразделения, работавшие на определенные интересы. Речь идет об иранской Хезболле, произраильской армии Южного Ливана, а также христианских, мусульманских и олигархических подразделениях. В целом все привело к тому, что Ливан прекратил свое существование как целостное государство, которое когда-то называли Швейцарией Ближнего Востока. В России сегодня происходит то же самое.

Мы видели, как внесистемные группы, которые были частично импортированы в Министерство обороны, провели свой демарш. ЧВК Вагнер – крупнейшая частная группировка – никуда не исчезла, их люди остались. В России уже сформировано примерно 40 подобных различных групп.

Конфронтация между ФСБ и Минобороны уже вышла на уровень противостояния ведомств, и такие конфликты приведут к негативным для России последствиям. По моему мнению, конфликтуют даже не ФСБ и МО, а ФСБ и военная разведка. Они находятся в состоянии конфликта еще со времен Советского Союза.

Однако я не верю,что прямо сейчас в России начнется стрельба. Но определенные ликвидации, особенно прокси-группировок, уже происходят на тех оккупированных территориях, которые находятся ближе к фронту и контролируются военной разведкой. Там работает ФСБ. Это все делается из-за жадности, коррупции и попытки наживиться на захваченных территориях. Не только ФСБ и военная разведка, но и другие группировки активно используют, в том числе, и оперативно-силовые ресурсы для своего обогащения. Они становятся бандитскими формированиями, а их разборки напоминают "стрелки".

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Насколько я понял, субъектами противостояния выступают не только ФСБ и Минобороны, но и ГРУ, которое подчиняется ведомству Шойгу. А какую роль играют МВД и Росгвардия? Насколько они влиятельны?

Росгвардия вышла из системы МВД. Конкурентоспособность Росгвардии обусловлена лишь усиленным финансированием, которое налажено благодаря якобы близости ее руководителя Золотова к телу президента Путина. МВД осталось вообще на обочине.

Формирования Росгвардии находятся на 3-4-й линии, не лезут на фронт и активно контактируют с кадыровцами. Это уникальная структура, у которой есть определенные преференции. Там легко раздают воинские звания, вследствие чего появляются 30-летние генералы.

Во время войны Росгвардия себя никоим образом не проявила. Структура потеряла значительное количество бойцов – подразделение, которое не должно было быть на передовой, потеряло примерно 10 тысяч бойцов. Подавляющее большинство из них те, которые приехали на парад в Киев, но не смогли доехать до Крещатика.

Я бы не говорил о том, что у Росгвардии есть значительное влияние в России. На первом плане все-таки Министерство обороны, военная разведка и ФСБ. Остальные – вспомогательные структуры. Впрочем, свою роль Росгвардия должна была бы сыграть в случае устранения беспорядков, что является ее прямой компетенцией.

Как изменилась роль Владимира Путина после попытки мятежа Пригожина? Способен ли он и в дальнейшем удерживать баланс в так называемых башнях Кремля?

Владимир Путин демонстративно пытается показать, что ничего не произошло, но люди, имеющие разум, все видят. Путин неспособен решать никакие вопросы. Он уже не третейский судья, на которого ориентировались элиты.

Теперь кремлевские элиты ищут поддержки у тех, кто имеет оружие. Они лихорадочно пытаются вывезти часть активов и по возможности увезти родственников из России. Они готовы к любым беспорядкам. Причем то, что беспорядки будут, сейчас уже понятно. Пригожин заложил трещину в фундамент, и дом, который на нем держится, уже крайне тяжелый и не удержится. Это четко сказал и наш президент: Путин уже не тот, которого мы знали, забудьте о нем.

В Кремле на самом деле не все так хорошо, как Москва пытается показать. Путин или его двойник могут выезжать в регионы, обниматься с людьми и демонстрировать спокойное и уравновешенное поведение, но на самом деле в Кремле все дрожит и трескается. Еще не разваливается, но трескается.

Если Путин уже не является арбитром системы, на кого могут сделать ставку силовики? Кто сейчас руководит так называемым центром управления Россией?

Сейчас так называемый единый центр управления, который еще что-то контролирует, держит близкий человек Путина – Патрушев. У него есть контакты и влияние на определенные силовые структуры. Если что-то пойдет не так и внезапно исчезнет Путин, единственным, на кого в Кремле могут положиться, вероятно, станет Патрушев. Но сам Патрушев - фигура непубличная. Когда он оказывался в публичном пространстве, у него было очень много ляпов, и неизвестно, может ли он публично руководить внешней политикой России и станут ли ему доверять международные партнеры.

Например, Китай сделал ставку на Мишустина. Я никогда не думал, что премьер-министр России – самостоятельная фигура, но в случае исчезновения Путина он будет тем, кто может взять на себя какую-то долю ответственности. Мишустин тоже не публичный политик и является технократом. Возможно, именно поэтому он так долго держится на своем посту.

У Мишустина могут быть президентские амбиции?

Да, вполне.

По вашему мнению, могут ли быть военные столкновения между ФСБ и Минобороны РФ? Способны ли они устроить битву за Кремль?

В такой сценарий я не верю.

Во-первых, ФСБ никогда не будет что-то делать открыто. У них же огромный потенциал – Пограничная служба и войска, дивизия имени Дзержинского. Однако они никогда не могут пойти на мятеж. Даже во времена Сталина, когда государственная безопасность была на подъеме, как только его не стало, Министерство обороны со всеми его генералами и танками взяло фактический контроль над силовыми структурами.

Министерство обороны РФ является более подготовленной структурой, но оно менее политизировано. Для реализации замыслов нужна смычка с политиками. Если смычка будет, им удастся реализовать любые планы.

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, который после провального военного мятежа лишился своих активов, вдруг заявил, что его так называемый "марш" был успешным и анонсировал якобы "победы" оккупантов на фронте. Как вы думаете, с чем связано его появление?

Пригожин пытается реабилитироваться, потому что сейчас на него в России вешают всех чертей. ЧВК Вагнер пытаются вычеркнуть. Я не исключаю, что Пригожина будут ретушировать на фото, где он вместе с Путиным, как когда-то уже зарисовывали присутствие Сталина. Для того чтобы остаться в российском пространстве, Пригожину надо время от времени о себе напоминать. Это нужно для его сторонников, которые прошли фронт и разошлись по домам.

Речь идет о своеобразном сигнале: ничего не закончилось, если надо будет начать – я приглашу вас присоединиться. Поэтому Пригожину надо появляться публично. Думаю, Москву это раздражает, и подобные проявления могут ускорить вопрос ликвидации Пригожина.

Есть ли у Пригожина шансы вернуться в масштабные процессы в России?

Нет. На этом этапе Пригожин вернуться не может. В России второй шанс не дают никому.

Предполагаю, что Пригожин не является самостоятельной фигурой. И до Москвы он не дошел потому, что те, кто за ним стояли, договорились с другими башнями Кремля. Возможен ли сценарий, при котором те же или другие заинтересованные лица организуют новый военный мятеж?

Сценарий возможен при условии невыполнения договоренностей. Можем четко сказать, что за Пригожиным стоит, в первую очередь, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Это бывший адъютант Путина – очень серьезный человек, который, наверное, знает такие тайны, которые Путин не хотел бы увидеть в публичной плоскости. С помощью компромата власть держат в определенных рамках. И Москва сейчас начнет либо ликвидировать, либо устранять этих людей от информационных и нефтяных потоков. Подчеркну, эти люди, возможно и договорились, но их договоренность невероятно шаткая.

Дюмин будет пытаться стать министром обороны?

Думаю, да. Должность министра обороны РФ является для Дюмина лучшим вариантом. Потому что тогда он сможет гарантированно использовать свои возможности. Устранять Путина намерения нет, потому что он устраивает. Это другим башням Кремля, которым нужен выход на оперативное пространство российской политики, требуется исчезновение Путина. Бывший телохранитель Путина Дюмин не позволит этого сделать.

Есть ли у Дюмина влияние на определенные группы в ФСБ и Минобороны?

Дюмин такого влияния не имеет, но к нему относятся с доверием из-за того, что он является силовиком. Он выходец из очень специфической системы ФСО, и у ФСБ к нему меньше каких-то претензий и вопросов, чем к Министерству обороны, которое трудно контролировать.

Влияние Дюмина - это связи?

Да.

Если власть в Кремле сменится после условного военного мятежа, чем завершится война против Украины?

Война против Украины может завершиться исключительно выводом Россией всех ее войск с нашей территории, включая Крым. Остальные варианты лишены смысла. Пусть они идут туда – к своему болоту и там разбираются, кто кому родственник, а кто – рабинович. Российские войска должны покинуть Украину, а Москва – начать переговоры по нормализации отношений с Киевом, выплате репараций и наказанию преступников.

Какова вероятность того, что новая власть в России пойдет на такие шаги?

Маловероятно. Особенно в том случае, если это будет власть от окружения Путина. Это примерно такая же ситуация, какая была в России в феврале 1917 года. Тогда все надеялись, что Первая мировая война завершится, а к власти пришло временное правительство и заявило о "победе до конца".

Я думаю, что просто так россияне из Украины не уйдут. Все решат исключительно сила и экономическое давление.