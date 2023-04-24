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"Если Крым будет первым забран - это не финал": Буданов объяснил, что будет считаться окончанием войны

Анна Ярославская
24 апреля 2023, 09:18 обновлено 24 апреля, 09:36
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Невозможно завершить войну с Россией без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.
Кирилл Буданов, война в Украине
Кирилл Буданов рассказал, что будет считаться окончанием войны в Украине / Фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", - сказал Буданов в интервью РБК-Украина.

Глава ГУР отметил, что невозможно завершить войну со страной-агрессором Россией без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.

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"Если Крым будет последним забран - это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет - то это не финал", - сказал глава украинской разведки.

Когда закончится война в Украине

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный также считает, что война в Украине закончится только после того, как не будет президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Путин точно не скажет, что можно не воевать. Для Путина этот путь уже отрезан. Он свои ставки уже сделал", - сказал Розумный.

Смотрите интервью Максима Розумного Главреду:

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