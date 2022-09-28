"До лета": эксперт спрогнозировал, когда закончится война в Украине

Война в Украине может закончиться не раньше лета 2023 года - Виктор Небоженко / pixabay

Война в Украине может продлиться до лета следующего года. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Мне кажется, что война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина. Потому что имея в его годы четыре серьезных болезни, дороги назад у него нет", - пояснил Небоженко.

И добавил, что даже окончание войны к лету - это очень плохо для Украины, потому что каждый месяц войны оборачивается колоссальными страданиями - как для жителей Украины, так и для украинской экономики.

При этом эксперт уточнил, что независимо от того, каким образом Путина отстранят от власти, после этого в РФ сформируется своеобразное "политбюро".

"Путин у власти 20 лет и уже не тянет ее. И в данном случае уже не столь важно, снимут его с поста или он сам умрет, на его месте появится политбюро, как это было всегда принято в российской империи. Потому что после сильного лидера всегда наступает групповое управление. И уже эти люди пойдут на любые компромиссы и могут заключить любые договоры с цивилизованным миром", - говорит Небоженко.

По мнению Небоженко, смена власти приводит к новым сценариям развития событий. Однако новой войны с Россией Украина в будущем имеет все шансы избежать.

"Те, кто хотят прийти к власти в РФ вместо Путина уже должны принять для себя решение о том, что новой войны не будет. И если произойдут какие-либо изменения в Кремле, война очень быстро сойдет на нет, а российская армия очень быстро выйдет со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым", убежден Небоженко.

Как писал Главред, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Time заявил, что победа Украине в войне против РФ не завершит боевые действия между государствами.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вернуться к дипломатическому завершению войны в Украиной, однако на новых условиях.

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