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Война в Украине может закончиться летом 2023 года похоронами Путина - Виктор Небоженко

Анастасия Кучкина

журналист

28 сентября 2022, 06:00

Даже окончание войны к лету - это очень плохо, потому что каждый ее месяц оборачивается колоссальными страданиями для Украины.

Виктор Небоженко, Владимир Путин, война в Украине
Если произойдут какие-либо изменения в Кремле, война в Украине быстро сойдет на нет - Виктор Небоженко / Коллаж УНИАН, скриншот

После 28 сентября, Россия, вероятно, начнет объявлять результаты так называемых референдумов на неподконтрольных территориях Украины. Предварительно Россия уже показала, как могут выглядеть эти результаты, когда публиковала данные своих соцопросов.

В интервью Главреду политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал, почему Россия торопится признать захваченные регионы Украины российскими, как долго Украине придется возвращать свои территории в случае их аннексии, станет ли Путин применять ядерное оружие и как будет реагировать Запад, когда может закончиться война с Россией и что ждет Путина после завершения боевых действий.

Каковы могут быть дальнейшие шаги России после "референдумов" - как Путин может их использовать?

Никаких шагов не будет. 50 лет назад была американо-вьетнамская война, и время от времени американские самолеты залетали на территорию Китая. Тогда Китай делал свои знаменитые "китайские предупреждения", над которыми смеялся весь мир. Примерно то же самое будет и сейчас с Россией - Украина будет проводить освободительные операции, США будут строить базы на левом берегу Украины, а Кремль вместе с Путиным будут предупреждать этого не делать. Я думаю, что украинское командование будет следовать своим правилам, а США уже предупредили Россию о том, что в случае нанесения ядерного удара по Украине будут вместе с Великобританией наносить неядерные удары по России. А это говорит о том, что мир будет вместе с ООН (а если ООН не справится – то с другой организацией, которая впоследствии возникнет) заниматься вопросом ликвидации ядерного оружия в России. Ведь любой ядерный удар по Украине не поставит нас на колени. Но он будет нарушением одного из самых важных результатов XX и XXI века - Договора о нераспространении ядерного оружия, в котором второй подписью после США стоит подпись РФ.

Слишком много стран заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Ведь если, не дай бог, хоть одна ракета с ядерной боеголовкой упадет на расположение украинских войск, Львов, Киев или Одессу (потому что сложно предугадать, что именно будет делать Россия), это будет означать мгновенное использование ядерного оружия Ираном против Израиля и Северной Кореи против Южной.

Почему Путин так торопится провести "референдумы"? Ведь в РФ несколько месяцев до этого говорили, что не будут их проводить и они не к месту, а тут решились и пытаются все сделать за несколько дней…

Я думаю, это связано с обстановкой внутри окружения Путина. Прежде всего, борьбой между "ястребами" и "голубями" - то есть теми, кто хочет мира и освобождения своей собственности в Европе, и теми, кто готов продолжать войну. Для "ястребов" это слишком неприятно, поскольку во главе РФ оказался человек, который в свои 70 лет очень сильно теряет здоровье. Для любого пенсионера это - нормально, если он при этом не является лидером ядерного государства. Как это ни пикантно, но 80-летний Байден чувствует себя лучше, чем 70-летний Путин.

А помимо того, что происходит внутри России, может ли это быть как-то связано с заявлениями представителей Китая и Индии о том, чтобы Путин прекратил боевые действия в Украине до саммита G20?

Нет, скорее, наоборот. Индия не заинтересована в продолжении войны, потому как у них аналогичные проблемы в северных штатах, где Китай отобрал у Индии территорию размером с четверть Украины. Китай же заинтересован в том, чтобы Путин показал, что он хоть что-то может. Не будет Китай заключать равноправный договор с Россией, если он увидит, что РФ проиграла войну Украине. Более того, вполне возможно, что Китай постарается выступить миротворцем и прекратить войну - у него на это больше шансов, чем у США. Потому что ему не нужно дальнейшее ослабление РФ, которая принимает одно решение хуже другого.

И потом, для Китая важна международная репутация. Ведь после пандемии коронавируса, которая началась в Китае, к нему и так относятся с большим подозрением. А если Китай вместо Турции или других стран окажется модератором миротворческого процесса, это будет для него преимуществом. Тем более, что возможность потренироваться в этом у него уже была, когда в январе 2022 года Россия вторглась в Казахстан, но потом в течение месяца освободила его территорию по требованию Китая.

Да и Украина куда охотнее поверит именно китайским гарантиям мира, нежели, например, турецким или египетским.

Зеленский заявил, что в случае проведения РФ "референдумов", переговоры с Россией станут невозможными. В то же время бытует мнение, что Путину все-таки нужны переговоры с Украиной. Может ли Россия как-либо принудить Украину к мирным переговорам?

Сейчас это невозможно. Украина правильно делает, что не нервничает по поводу "референдумов", потому как они никчемны и не являются важными ни для России, ни для Украины, ни для США. Ни одна страна в мире их не признает, а значит, что международное право в отношении них не действует. Более того, ядерный шантаж России никак не повлияет на планы ВСУ по освобождению территорий. То есть все будет продолжаться - не зря я начал разговор с того, что РФ будет и дальше угрожать Украине ядерным ударом, а в это время Украина будет освобождать свой очередной город от оккупации.

Кстати, а процесс освобождения этих городов тоже может растянуться во времени?

Конечно, поскольку мы все еще не такие сильные. Сейчас соотношение сил сторон примерно 50 на 50 - у России нет возможности наступать, у нас для этого тоже не слишком большие возможности. Потому процесс их освобождения может растянуться, как минимум, до весны следующего года.

При этом важно отметить, что после того, как Путин заговорил о ядерном шантаже Европы (а не об объявлении частичной мобилизации или проведении "референдумов"), она поняла, что придется действовать. То есть Путину нужно было остановиться на мобилизации и "референдумах" - тогда Украина находилась бы в слабой позиции, поскольку Запад мог бы заставить Украину остановиться. Потому что Запад устал от неопределенности войны в Украине. Ведь неизвестно, в чем тупик - в смерти Путина или в разгроме украинской армии. И то, и другое - крайности, а Запад не привык так мыслить, ему нужны стратегии, планы, форсайты.

Ядерный шантаж оказал на Европу невероятное воздействие - куда большее, чем грядущая зима, высокие цены на газ и смена правительств в ряде стран ЕС.

В дальнейшем все будет зависеть от военной силы Украины и помощи Запада, а не от Путина. Он уже высказал все, что мог - чисто в стратегическом плане он предпринял все шаги, которые должны были бы привести к его победе. Разве что только сам на фронт не идет воевать. Он сказал армии: "Я даю вам полмиллиона человек, артиллерию, технику - победите Украину". Но я уверен, что этого у РФ не получится, потому что Путин совершил политическую ошибку. Ведь генералы не требовали от него слов о ядерном ударе - только гражданский может заявить глупость о том, что он собирается обстреливать другие страны, если те будут продолжать участие в войне. Но боевые действия все равно будут продолжаться - у Украины есть сотни солдат, которые готовы освобождать свою страну.

В НАТО заявили, что в ответ на фиктивные результаты "референдумов" планируют увеличить помощь Украине. Помимо помощи Украине в военном плане, есть ли у Запада какие-то механизмы противодействия РФ?

Посмотрите на поведение Германии. Кроме того, что немцы разрешили приезд украинским беженцам, они запустили программу поддержки дезертиров из РФ. Представьте - молодой человек только закончил вуз, никогда не держал в руках ничего тяжелее бутылки пива, живет в своем виртуальном мире и внезапно получает повестку. Одновременно с этим друзья говорят ему, что он может уехать не, например, в Израиль, а в Германию, где он всю жизнь мечтал работать. Это - очень сильный удар по Путину. И Запад нашел оскорбительную форму давления на РФ в связи с непопулярной в российском обществе мобилизацией. И это будет давить на РФ сильнее, чем любые санкции. Ведь за минувшие полгода Россия нашла выход из-под санкций и уже их не боится - они обрушили экономику, жизни людей, а россияне с этим согласились. Но мобилизация и люди, которые от нее бегут - гораздо опаснее для Кремля, Путина и России в целом. Ведь разве было такое, чтобы, например, создавались лагеря для американцев - беженцев из американской армии? А для беженцев из российской армии будут. И сделали это близкие друзья Путина.

Если говорить о длительности войны в целом, не только о возвращении захваченных Россией территорий, то как долго она может продолжаться?

Есть край любой войне. И дело не в нашем шапкозакидательстве. Война продлится где-то до лета следующего года. Но даже окончание войны к лету - это очень плохо для нас. Потому что каждый ее месяц оборачивается колоссальными страданиями - как для жителей Украины, так и для украинской экономики.

Мне вообще кажется, что война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина. Потому что имея в его годы четыре серьезных болезни, дороги назад у него нет. Путин у власти 20 лет и уже не тянет ее. И в данном случае уже не столь важно, снимут его с поста или он сам умрет, на его месте появится политбюро, как это было всегда принято в российской империи. Потому что после сильного лидера всегда наступает групповое управление. И уже эти люди пойдут на любые компромиссы и могут заключить любые договоры с цивилизованным миром.

В свое время Советский Союз был силен, но к власти пришел Горбачев и первое, что он сделал - подписал договор о воссоединении Германии, что тогда казалось невозможным. Потому что никто не думал, что можно вот так просто одним решением вывести оттуда 400-тысячную советскую армию. Однако смена власти приводит к новым сценариям развития событий.

А могут ли эти сценарии подразумевать новую войну против Украины в будущем?

Нет. Потому что Россия тоже не знает, как закончить войну с Украиной. Но отстранение Путина - связанная с этим вещь. Потому что те, кто хотят прийти к власти в РФ вместо Путина уже должны принять для себя решение о том, что новой войны не будет. И отвечая на ваш вопрос - если произойдут какие-либо изменения в Кремле, война очень быстро сойдет на нет, а российская армия очень быстро выйдет со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым.

референдум Владимир Путин Виктор Небоженко
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