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Зеленский доверил военные решения генералам - Залужный

26 сентября 2022, 18:03

Залужный не обучал президента тактическим тонкостям ведения войны.

Зеленский и Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский еще в 2019 году согласился, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, поскольку он не знаком с военным делом.

Как заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в интервью журналу Time, он информировал нового главу государства о военных операциях и командных структурах.

Залужный не обучал президента тактическим тонкостям ведения войны.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", - рассказал генерал.

Экс-помощник министра обороны Алексей Мельник заявил, что Зеленский позволил генералам "управлять балом" без прямого вмешательства в военные дела, отмечает издание.

В материале также затронута информация о якобы конфликте между Зеленским и Залужным. Также там проводится комментарий советника Офиса президента Алексея Арестовича, где он опровергает подобную информацию.

"Так называемый конфликт с Залужным был придуман нашей оппозицией от начала и до конца. С одной стороны, это явно выдумка. С другой стороны, это имеет болезненный эффект, потому что разжигание конфликта между военачальником и главнокомандующим - это катастрофа", - отметил он.

Война РФ с Украиной: что говорят о сроках

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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