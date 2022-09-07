Война в Украине не растянется на годы, но и быстрой победы не будет - Данилов

Война в Украине не продлится годами / коллаж фото УНИАН, Генштаб ВСУ

Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LB.ua.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

"Я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет быстрой победы, но это точно не годы-годы-годы", – заявил он.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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