"Это не будет быстро": британский доброволец рассказал детали контрнаступления на Херсонщине

Британский доброволец рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонщине / коллаж фото CNN, Facebook / okPivden

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине происходит медленно, но уверенно. Боевой дух украинских военных на передовой высокий. Об этом заявил британский доброволец Марк Эйрс, который воюет за Украину, сообщает CNN.

Эйрс работает с разведывательным подразделением. Он вспомнил, что в первый день контрнаступления на юге Украины произвел более 2000 выстрелов из пулемета ПК во время перестрелок с российскими оккупантами.

"Бои были достаточно интенсивными, много-много обстрелов. Мы очень упорно бились и заняли позиции, которые должны были занять", - сказал Марк Эйрс.

На второй день контрнаступления доброволец был ранен, обломок попал ему в ногу. Тогда еще пострадало 4 военных из подразделения, где служил Эйрс. Он добавил, что российские силы"непрофессиональны и неорганизованны". Доброволец говорит, что контрнаступление не будет развиваться быстро.

"Это не будет быстро, это тяжелый, медленный бой, метр за метром, позиция за позицией, потому что мы не имеем ресурсов, чтобы провести масштабный блицкриг с массой артиллерии и бронетехники. Поэтому мы должны сделать это с умом и попытаться сделать это за счет минимального количества жертв", – добавил Эйрс.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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