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Контрнаступление ВСУ: военные призывают к тишине на информационном фронте

29 августа 2022, 16:47

Распространение информации о продвижении украинских военных может помешать контрнаступлению.

Контрнаступление ВСУ: военные призывают к тишине на информационном фронте
Украинцев просят не распространять информацию о контрнаступлении ВСУ / коллаж Людмила Денисова, ua.usembassy.gov, Reuters

Украинские военные призывают к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

"Самое первое, что нужно знать сейчас, что любая военная операция нуждается в условиях тишины. Ажиотаж, который вызывает любая новость с фронта, является неправильным в условиях информационной войны. Все действия должны иметь логическое завершение. Новость есть, она всех вдохновила, но дальше надо набраться терпения и понять правила и последовательность действий военных подразделений", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты в течение длительного времени подтягивали силы, поэтому противник является достаточно мощным. В свою очередь ВСУ уничтожили вражеские склады с боеприпасами, военную технику и силы ПВО.

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"Моральная дестабилизация врага может быть использована в нашу пользу, но враг все еще достаточно мощный. Расслабляться рано", - добавила Гуменюк.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

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