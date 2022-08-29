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ВСУ "демилитаризовали" российского майора из Рязани

29 августа 2022, 15:00

Оккупант Владимир Чалин был родом из города Рязань. О том, что он стал "грузом 200", сообщалось еще 24 мая, но фото захватчика появились только сейчас.

Владимир Чалин
Владимир Чалин ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского майора Владимира Чалина. Оккупант был родом из города Рязань, но приехал принимать участие в путинской захватнической войне.

О том, что Чалин стал "грузом 200", стало известно еще 24 мая. Однако сейчас волонтеру и блогеру-расследователю Иракли Комахидзе удалось найти его фото. Снимки он опубликовал в Facebook.

"Его усатое фото и те, которые мне удалось найти, ранее не публиковались", – написал Комахидзе.

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Известно, что Чалина похоронили в Рязанской области 27 мая.

Майор был заместителем командира батальона в/ч 71289 (83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада в составе ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирована в Уссурийске).

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Также на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

Ранее стало известно, что украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения.

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