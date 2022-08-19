Третий раз не поедет: ВСУ ликвидировали сержанта из РФ, вернувшегося на фронт после ранения

ВСУ ликвидировали оккупанта, который вернулся на фронт после госпиталя / коллаж фото Радио Свобода, Reuters, Иракли Комахидзе

Украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения. Об этом сообщил журналист-расследователь Иракли Комахидзе.

Чадову было 35 лет, его уничтожили 4 августа в Донецкой области. Интересно, что оккупант мог бы отпраздновать свой день рождения, если бы не вернулся на фронт — не дожил всего месяц.

Сообщается, что Чадов с юных лет интересовался военной службой. Ранее он уже участвовал в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. Там он воевал с февраля по июнь 2021 года. За якобы "отличное выполнение заданий" русское командование ему даже дало медаль.

Чадов даже не колебался, когда появилась возможность поехать убивать украинцев. Свое ранение он получил в июне 2022 года и попал в госпиталь, где ему, судя по всему, было скучно лежать.

ВСУ ликвидировали оккупанта, вернувшегося на фронт после госпиталя / росСМИ

Оккупант решил вернуться на фронт и продолжить геноцид украинского народа.

"Вторая ходка на "Z-операцию" закончилась летальным исходом", – прокомментировал Комахидзе.

Вояку похоронили только 19 августа в родном Камышине Волгоградской области.

ВСУ ликвидировали оккупанта, вернувшегося на фронт после госпиталя / росСМИ

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в поселке Веселое (Запорожская область) ликвидировали российского оккупанта Сергея Шалунова, который был родом из Ленинградской области страны-агрессора.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить ее к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

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