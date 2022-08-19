УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведка

19 августа 2022, 11:14

Практически всем сотрудникам станции приказали оставаться дома и не приходить на ЗАЭС.

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведка
Российские оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты готовятся к теракту на территории Запорожской атомной электростанции. Устроить его могут уже сегодня, 19 августа. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка получила подтверждение этого.

"Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала", - говорится в сообщении.

По данным разведки, вчера, 18 августа, состоялось собрание руководства ЗАЭС, но в этот раз представители "Росатома" не пришли. Следует отметить, что с момента оккупации, они постоянно присутствовали на собраниях. Кроме того, российские сотрудники вообще покинули территорию атомной станции.

В разведке не исключают, что оккупанты проведут масштабный теракт на ядерном объекте.

Провокации оккупантов на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

Другие новости:

война в Украине новости Запорожья российское вторжение Запорожская АЭС
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:35

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостров

11:14

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведкаВидео

11:01

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничниковВидео

10:46

"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с роднымиВидео

10:32

Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантамиВидео

Реклама
10:26

В Мелитополе взорвали электроопору, необходимую для переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ - СМИ

10:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

09:51

Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантовВидео

09:44

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

09:33

В Севастополе после "бавовны" оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто

09:20

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостровВидео

08:57

Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

08:44

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачиВидео

08:35

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

08:29

"Юля была неугомонной": в бою против оккупантов погибла молодая украинкаВидео

08:01

Почему мы до сих пор не проиграли и почему шансов на победу у нас большемнение

08:00

Печка буржуйка своими руками - как сделать из кирпича, бочки, баллона

07:42

Путин собирается лично приехать на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский – Bloomberg

07:18

Утром в Харькове гремели взрывы: оккупанты обстреляли три районаВидео

06:53

Взрывы в Севастополе и Керчи: эксперты назвали возможные причины "хлопков" в оккупированном Крыму

Реклама
06:25

Эта слабость Кремля придаст ярости украинцаммнение

06:00

Война будет длиться 10-15 лет, но перенесётся на территорию России и Беларуси – Олег СоскинВидео

05:20

Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минутВидео

05:00

Украина не может перенести войну в РФ, но когда будут ракеты до 750 км, ситуация изменится – БадракВидео

04:30

Кого никогда не кусают комары и как они выбирают жертвуВидео

03:27

64-летний Антонио Бандерас засветил на пляже любовницу вдвое моложе него

02:55

Победа Украины будет в два этапа: Пионтковский объяснил, когда закончится войнаВидео

02:20

Две ложки этого средства оживят даже самую чахлую гортензию: как поливать цветок лимонной кислотой

01:35

Какой момент в войне станет переломным - ответ израильского экспертаВидео

01:07

Гороскоп на неделю 22-28 августа: Тельцам – деньги, Львам – счастливая карта, Козерогам – обманВидео

00:51

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

00:09

"Курить меньше надо": Арестович рассказал о взрывах в КрымуВидео

18 августа, четверг
23:53

"Бурно веселилась": на видео попала тусовка финнского премьера и вызвала скандалВидео

23:38

"Бархатный" сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризыВидео

22:46

"Неужели добрались до нас": в Крыму звучат новые взрывы, горит авиабаза БельбекВидео

22:41

Войска РФ перебросили два батальона резервов на юг и нанесли авиаудары по Херсонщине – ГенштабВидео

22:29

Филлип Киркоров сбежал в США и испугался слов "Слава Украине"Видео

22:26

Истребитель за $50 млн и пленный командир: ВСУ сбили один из новейших самолетов РФ

21:45

"Скоро невестой будет!": Орбакайте показала внучку Пугачевой в купальнике

21:26

"Общежитие – военный объект?": брат чемпионки Европы рассказал о гибели в Харькове их материВидео

Реклама
21:24

Мощный и опасный грозовой циклон накроет Украину: синоптики назвали, какие области в зоне рискаВидео

21:06

"Не надо воспринимать их как людей": танцовщица из Луцка готова убивать оккупантов

20:54

"Крым – это Украина": у Байдена одобрили удары ВСУ оружием Запада по военным объектам РФ - PoliticoВидео

20:39

Жданов рассказал, чего не хватает ВСУ для контрнаступленияВидео

20:36

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

20:00

Украина пойдет на переговоры с РФ, если ее войска выйдут с оккупированных территорий – ЗеленскийВидео

19:59

"Война закончится за столом переговоров": Эрдоган о встрече Путина и ЗеленскогоВидео

19:50

В РФ мужчина сам на себя написал заявление в полицию, потому что он не поддерживает войну в Украине

19:31

Ракетный удар по Харькову: число погибших сильно возрослоВидео

19:26

Не все так гладко: чем Арсен Мирзоян "задолбал" Тоню Матвиенко до войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять