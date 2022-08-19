Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведка

Российские оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты готовятся к теракту на территории Запорожской атомной электростанции. Устроить его могут уже сегодня, 19 августа. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка получила подтверждение этого.

"Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала", - говорится в сообщении.

По данным разведки, вчера, 18 августа, состоялось собрание руководства ЗАЭС, но в этот раз представители "Росатома" не пришли. Следует отметить, что с момента оккупации, они постоянно присутствовали на собраниях. Кроме того, российские сотрудники вообще покинули территорию атомной станции.

В разведке не исключают, что оккупанты проведут масштабный теракт на ядерном объекте.

Провокации оккупантов на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

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