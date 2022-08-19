Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантами

Защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантами / скриншот из видео, УНИАН

Бойцы ВСУ точными выстрелами з ПТРК "Стугна" уничтожили сразу два российских танка вместе с экипажами оккупантов. Эффектное видео боя было опубликовано на Facebook-странице 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского.

Именно ее воины и нанесли русским оккупантам новые потери.

К слову, до того украинская авиация нанесла сразу четыре удара по вражеским позициям в Баштанском и Бериславском районах (Николаевская и Херсонская области соответственно), а бойцы из ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 200 огневых задач. В частности, помешали вражеским планам отремонтировать и продолжать использовать Каховский мост.

Напомним, ранее украинские терробороновцы отобрали у оккупантов боевую машину пехоты, забрав ее прямо из-под носа у врага. Технику пришлось вывозить под минометными и танковыми обстрелами захватчиков.

Также бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую самоходную установку Акация-М с боекомплектом.

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