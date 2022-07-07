Теробороновцы с боем прямо под носом у врага затрофеили БМП-3/ скрин

Украинские теробороновцы отобрали у оккупантов боевую машину пехоты, забрав ее прямо из-под носа у врага.

Технику пришлось вывозить под минометными и танковыми обстрелами захватчиков. Об этом рассказали Силы территориальной обороны ВСУ.

Затрофеили технику воины Днепропетровской териториальной обороны.

"Бойцы одного из подразделений Днепропетровской отдельной бригады Сил териториальной обороны затрофеили заброшенную вражескую БМП-3 в непосредственной зоне видимости врага. С боем, из-под минометного и танкового обстрела", – говорится в сообщении.

Также в Силах теробороны обнародовали видео, как это происходило.

Ранее сообщалось, что в бою с российскими оккупантами бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады захватили новейшую российскую боевую машину пехоты БМП-3.

Напомним, в результате удара оккупантов по жилому сектору города Торецк Донецкой области в среду, 6 июля, в один миг погибла целая семья – дочка, мама и бабушка. Вражеская ракета попала в жилой дом, где находилась семья. Выжить не удалось никому – здание рухнуло прямо на них.

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