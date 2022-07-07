"Они, видимо, ничего и не почувствовали": в Торецке ракета РФ попала в дом и убила всю семью

Дочь, мама и бабушка погибли мгновенно, когда вражеская ракета попала прямо в их дом.
В результате удара оккупантов по жилому сектору города Торецьк в Донецкой области в среду, 6 июля, в один миг погибла целая семья – дочь, мама и бабушка.
Вражеская ракета попала в жилой дом, где находилась семья. Выжить не удалось никому – здание рухнуло прямо на них. Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации, обнародовав видео последствий ракетного удара.
"Ракета попала прямо в этот дом... Дочь, мама и бабушка (погибли – ред.). Не виноваты ни в чем абсолютно. Если они спали, то они, наверное, ничего не почувствовали. Никто не знает, их выбросило в другую часть дома, всё вперемешку", – рассказывает местный житель Андрей.
В тот день ракеты оккупантов попали в два дома частного сектора. Тот, где находилась семья, был разрушен полностью.
Еще одна российская ракета тогда же попала рядом с социальным объектом, однако не взорвалась.
Напомним, поздно ночью 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и две базы отдыха. 18 человек погибли, среди них два ребенка. 30 человек ранены.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела оккупантами Очакова на Николаевщине в ночь на 28 июня погибла 8-летняя девочка Ева Смульская. Ракета попала прямо в их дом. Других членов семьи удалось откопать из-под завалов, а Еву с 50-летней бабушкой спасти уже не удалось.
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