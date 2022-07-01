Ракетный удар по жилой 9-этажке в Одесской области: 14 человек погибли, еще 30 - пострадали

Обстрел произошел около часа ночи 1 июля. Частично разрушен жилой многоэтаэный дом в Белгород-Днестровском районе. Вторая ракета попала в дом отдыха.
В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Белгород-Днестровского района Одесской области. Погибли 14 человек и пострадали еще 30 человек в то числе и трое детей.
Как сообщают в Telegram ГосЧС, обстрел произошел около около 01:00. Российская ракета ударила в жилой девятиэтажный дом, вызвав его частичное разрушение с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв.
"По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка). Подразделениями ГосЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Вторая ракета ночью попала в дом отдыха, расположенный также в Белгород-Днестровском районе. Ракетный удар стал причиной частичного разрушения трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха, в результате чего погибли три человека, из них один ребенок, также ранен один взрослый.
Как сообщили в ГосСЧ, ракетный удар нанесён самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.
Ракетный удар по Кременчугу
27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей.
Утром 28 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что число жертв ракетного удара в Кременчуге возросло до 18.
В России утверждают, что в Кременчуге военные РФ разбомбили не торговый центр, а "ангары с западным оружием", которые были расположены на территории машиностроительного завода Кредмаш.
Российские ракеты якобы попали только в машиностроительный завод и железнодорожную станцию Кременчуг, а на ТЦ Амстор просто перебросился пожар с Кредмаша. Более того, оккупанты заявляют, что торговый центр "не функционировал".
Журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетного удара российских оккупантов 27 июня. Фото полностью опровергают утверждение кремлевской пропаганды.
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