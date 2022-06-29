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В Bellingcat показали спутниковый снимок Кременчуга после удара РФ по ТЦ Амстор

29 июня 2022, 07:26

Опубликованные кадры полностью опровергают заявления роспропаганды о том, что ракетный удар был нанесен по складу боеприпасов, а не по торговому центру.

Оккупанты разбомбили торговый центр, в котором находились сотни мирных украинцев / Фото ДСНС Украины

Журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетного удара российских оккупантов 27 июня. Фото опровергают утверждение кремлевской пропаганды о том, что удар был нанесен по складу боеприпасов, а не по ТЦ.

В частности, в Twitter Bellingcat обнародован снимок от Planet, на котором видно, что торговый центр Амстор разрушен до основания. Также разрушен промышленный комплекс неподалеку. При этом со спутника не видно никаких разрушений железнодорожной инфраструктуры, которая находится в 300 метрах от уничтоженного торгового центра.

"Новый спутниковый снимок высокого разрешения от 28 июня, сделанный Planet, показывает разрушенный ТРЦ в Кременчуге, повреждения заводского комплекса, а также отсутствие повреждений железнодорожного вокзала, которые указаны в претензии от посольства России", - говорится в комментарии к фото.

Фото twitter.com/bellingcat

Судя по фото и видео, первый ракетный удар Россия нанесла именно по ТЦ Амстор. И только после удара по этому гражданскому объекту вторая ракета попала в промышленный комплекс.

Такую последовательность ударов также подтверждают видеозаписи с камер внешнего наблюдения из находящегося неподалеку сквера. Расследователи Bellingcat определили географические координаты объекта и проанализировали, что сначала взрыв идет со стороны ТЦ Амстор, а затем со стороны промзоны.

Отметим, в России утверждают, что в Кременчуге военные РФ разбомбили не торговый центр, в котором находились сотни мирных жителей, а "ангары с западным оружием", которые были расположены на территории машиностроительного завода Кредмаш.

Российские ракеты якобы попали только в машиностроительный завод и железнодорожную станцию Кременчуг, а на ТЦ Амстор просто перебросился пожар с Кредмаша.

Более того, оккупанты заявляют, что торговый центр "не функционировал".

"27 июня Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный воздушный удар по ангарам с вооружением и боеприпасами, доставленными США и европейскими странами на завод дорожного машиностроения", - говорится в Twitter посольства РФ.

Фото twitter.com/RussianEmbassy

Ракетный удар по Кременчугу

27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. РФ нанесла ракетный удар по ТЦ Амстор двумя ракетами. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей. Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

Утром 28 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что число жертв ракетного удара в Кременчуге возросло до 18.

Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что в результате ракетного удара оккупантов по ТЦ уже больше 20 погибших и 59 раненых.

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Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что армия РФ сбросила на здание ТЦ Амстор 900 килограммов взрывчатки. ТЦ сгорел дотла.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что ракетная атака по Кременчугу - это варварство со стороны президента РФ Владимира Путина.

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