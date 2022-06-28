Российский удар по Кременчугу: возросло число жертв в сгоревшем ТРЦ

Последствия удара РФ по ТРЦ в Кременчуге / Facebook/MNSPOLTAVA

В результате ракетного удара оккупантов по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области к настоящему времени больше 20 погибших и 59 раненых, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Кроме того, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре", - сказал он в ходе брифинга.

Замглавы ОП уточнил, что сотни спасателей, патрульные, нацгвардейцы и гражданские продолжают вытаскивать из-под завалов людей.

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По предварительным данным сообщалось о 18 погибших, за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек считаются пропавшими без вести.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Осуждение террористической атаки РФ на торговый центр в Кременчуге выразили многие мировые лидеры.

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