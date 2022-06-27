Ударить по ТЦ в Кременчуге могли только отмороженные террористы - Зеленский

Владимир Зеленский высказался о трагедии в Кременчуге / president.gov.ua

Нанести ракетный удар по торговому центру в в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы, говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - это один из наиболее дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри женщины, дети, обычные гражданские люди. Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько известно к этому времени, многие успели выйти, но внутри еще оставались работники и часть посетителей. Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле", - отметил Зеленский.

По его словам, это не было ошибочным попаданием ракеты, это был просчитанный российский удар.

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.

Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

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