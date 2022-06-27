"Ужасающее нападение": Джонсон высказался о трагедии в Кременчуге

Борис Джонсон высказался о трагедии в Кременчуге / Reuters

Ракетная атака по Кременчугу - это варварство со стороны президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью изданию The Guardian.

"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, на которую опустился российский лидер. Наши мысли вновь обращены к семьям невинных жертв в Украине", - заявил Джонсон.

По его словам, такие действия со стороны РФ укрепят решимость Британии и остальных стран G7 "помогать Украине столько, сколько понадобится".

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.

Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

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