"Ужасающее нападение": Джонсон высказался о трагедии в Кременчуге

Такие действия со стороны россии укрепят решимость Британии и остальных стран G7 "помогать Украине столько, сколько понадобится".
Ракетная атака по Кременчугу - это варварство со стороны президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью изданию The Guardian.
"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, на которую опустился российский лидер. Наши мысли вновь обращены к семьям невинных жертв в Украине", - заявил Джонсон.
По его словам, такие действия со стороны РФ укрепят решимость Британии и остальных стран G7 "помогать Украине столько, сколько понадобится".
Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.
Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".
Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.
Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.
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