На Полтавщине прогремели мощные взрывы после ракетного удара РФ: первые детали

Российские военные обстреляли Кременчуг, прогремели взрывы.
В понедельник, 27 июня, Российская Федерация нанесла новый ракетный удар по территории Украины.
В Полтаве прогремели взрывы, сообщил городской голова Полтавы Александр Мамай в Telegram.
"Полтавчане. В городе слышны взрывы", - отметил он.
Мамай призвал людей оставаться в укрытиях.
"Выясняем детали", - добавил мэр.
В свою очередь председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал, что российские военные обстреляли Кременчуг.
"Прилеты" по Кременчугу. Детали позднее", - отметил он.
Лунин призвал граждан оставаться в укрытиях.
Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.
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