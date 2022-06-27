На Полтавщине прогремели мощные взрывы после ракетного удара РФ: первые детали

По Полтавщине нанесен ракетный удар РФ

В понедельник, 27 июня, Российская Федерация нанесла новый ракетный удар по территории Украины.

В Полтаве прогремели взрывы, сообщил городской голова Полтавы Александр Мамай в Telegram.

"Полтавчане. В городе слышны взрывы", - отметил он.

Мамай призвал людей оставаться в укрытиях.

"Выясняем детали", - добавил мэр.

В свою очередь председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал, что российские военные обстреляли Кременчуг.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали позднее", - отметил он.

Лунин призвал граждан оставаться в укрытиях.

Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

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