РФ ударила ракетой по квартире россиянки в Киеве: её муж погиб, 7-летняя дочь в больнице

В Киеве ракета РФ попала в жилой дом, пострадала россиянка / Фотот facebook.com/MNS.GOV.UA, скриншот

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщину вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.

7-летнюю дочь пострадавшей женщины удалось вытащить из-под завалов. Она жива и госпитализирована, сообщили в ГосЧС Украины.

"Спасена девочка, примерно 7-ми лет, из-под завалов в 9-этажном жилом доме, в который попала ракета во время вражеского обстрела. Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали, передали медицинским работникам. В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работают 22 елиницы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Из-под завалов дома спасли 7-летнюю девочку / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Пострадавшая девочка госпитализирована / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Кадры спасения 7-летней девочки после удара ракеты РФ в жилую многоэтажку в Киеве:

В Сети также было опубликовано видео с места спасения женщины в Киеве:

Женщину вытащили из-под завалов / Фото ГосЧС

Фото ГосЧС

Глава Нацполиции Клименко сообщил Суспильному, что пять человек ранены в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы утром 26 июня.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

"Госпитализировали в общей сложности четырех пострадавших. В том числе, семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а затем спасли и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются", - написал глава Киева в Telegram.

Отметим, еще одна российская ракета ударила в 20 метрах от здания детского сада. Разрушены несколько гаражей, которые находились неподалёку.

Образовалась воронка диаметром 7-10 метров.

Ракета РФ ударила в 20 метрах от детского сада / Фото соцсети

На месте удара ракеты образовалась огромная яма / Фото соцсети

Повреждены гаражи / Фото соцсети

Как отреагировали в РФ на ракетный удар по Киеву:

Как сообщал Главред, рано утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали после воздушной тревоги в шести областях. Часть ракет была выпущена по Украине с территории Беларуси. В целом, по Украине выпустили 48 ракет.

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