Число жертв растет: в результате удара РФ по Кременчугу погибли 10 человек, 40 ранены

Количество жертв в результате ракетного обстрела РФ может быть больше, подчеркнул Дмитрий Лунин.
В понедельник, 27 июня, Российская Федерация нанесла ракетный удар по Кременчугу. В результате взрывы прогремели в торговом центре Амстор, в котором пребывали сотни людей.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о том, что в результате удара РФ по торговому центру в Кременчуге 10 человека погибли, около 40 раненых.
По его словам, это предварительные данные и жертв будет больше.
Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.
Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".
Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.
Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.
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