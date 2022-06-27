Число жертв растет: в результате удара РФ по Кременчугу погибли 10 человек, 40 ранены

Пожар в Кременчуге в результате удара РФ / Facebook/MNSPOLTAVA

В понедельник, 27 июня, Российская Федерация нанесла ракетный удар по Кременчугу. В результате взрывы прогремели в торговом центре Амстор, в котором пребывали сотни людей.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о том, что в результате удара РФ по торговому центру в Кременчуге 10 человека погибли, около 40 раненых.

По его словам, это предварительные данные и жертв будет больше.

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.

Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

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