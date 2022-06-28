По Кременчугу ударили две ракеты РФ: вторая попала в предприятие, есть пострадавшие

Вторая ракета попала в предприятие в Кременчуге / Полтавская ОВА, УНИАН

Вторая ракета, которую выпустили российские оккупанты по городу Кременчуг на Полтавщине 27 июня, попала в предприятие.

В результате этого пострадали два человека, сообщает "24 канал"со ссылкой на Офис президента.

Ракета повредила двухэтажное помещение. Травмы получили двое работников, которые были неподалеку. Погибших в результате попадания второй ракеты нет.

Также в результате попадания второй ракеты взрывная волна вынесла окна в помещении молодежного футбольного клуба "Кремень".

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами по городк Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

В результате погибли 18 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще 36 человек числятся без вести пропавшими. На территории ТЦ продолжают работать спасатели, они разбирают завалы и ищут тела погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

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