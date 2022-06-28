По Кременчугу ударили две ракеты РФ: вторая попала в предприятие, есть пострадавшие

Вторая российская ракета ударила по местному предприятию.
Вторая ракета, которую выпустили российские оккупанты по городу Кременчуг на Полтавщине 27 июня, попала в предприятие.
В результате этого пострадали два человека, сообщает "24 канал"со ссылкой на Офис президента.
Ракета повредила двухэтажное помещение. Травмы получили двое работников, которые были неподалеку. Погибших в результате попадания второй ракеты нет.
Также в результате попадания второй ракеты взрывная волна вынесла окна в помещении молодежного футбольного клуба "Кремень".
Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге
Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами по городк Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.
В результате погибли 18 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще 36 человек числятся без вести пропавшими. На территории ТЦ продолжают работать спасатели, они разбирают завалы и ищут тела погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.
Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.
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