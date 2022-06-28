Ракетный удар по Кременчугу: число жертв возросло, ранены - 59 человек

РФ нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге / Фото ГосЧС

Количество погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге выросло. На данным момент известно о 16 жертвах. При этом 59 человек пострадали. 25 из них были госпитализированы, один человек погиб в больнице.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в 00:30 вторника, 28 июня, пожар в здании ТЦ Амстор в г. Кременчуге локализован на площади 10 300 кв. метров.

"Основные задачи, выполняемые сейчас спасателями, это проведение аварийно-спасательных работ, разбор завалов и ликвидация очагов пожаров. Пока известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 - госпитализированы. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Все группы реагирования работают в усиленном режиме. На месте работают психологи. Работы будут проводиться круглосуточно.

Фото ГосЧС

Фото ГосЧс

Как сообщал Главред, 27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. РФ нанесла ракетный удар по ТЦ "Амстор" двумя ракетами. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей. Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

Нанести ракетный удар по торговому центру в в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы, заявил президент Владимира Зеленского в обращении 27 июня.

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