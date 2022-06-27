"Это зло должно быть наказано": Россия выпустила по ТЦ Кременчуга две ракеты

Кременчуг / ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official

Россияне выпустили две ракеты по Кременчугу. В результате атаки РФ ранения получили как минимум 20 человек.

"Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая - в городской стадион. По предварительной информации, не менее 20 раненых, 9 из которых находятся в тяжелом состоянии. Число погибших устанавливается", - рассказал Данилов.

По его информации, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из самолетов.

Ракетный удар был нанесен с территории Курской области Российской Федерации.

"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенных с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - сообщает в Facebook командование Военно-воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что спасатели продолжают тушить пожар. К работам привлечены 130 человек, 23 единицы техники ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци.

"Россию следует признать государством-спонсором терроризма. Это зло должно быть наказано. Нам нужно больше оружия для защиты наших людей, нам нужна противоракетная оборона", - написал он в Twitter.

Читайте такжеЧисло жертв растет: в результате удара РФ по Кременчугу погибли 10 человек, 40 ранены

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.

Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

Читайте также: