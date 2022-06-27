Ад в Кременчуге: спасатели раскрыли детали мощного пожара после ракетного удара

Площадь пожара в здании составила 10 тыс. 300 кв метров, рассказали в ГСЧС.
В Кременчуге Полтавской области в результате ракетных обстрелов произошел мощный пожар в торговом центре. На месте работают спасатели.
Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, 27 июня в 15:50 в г. Кременчуге в результате ракетных обстрелов произошло попадание в одноэтажное здание торгового центра с последующим горением.
Отмечается, что площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 кв. Пока известно о том, что погибли 2 человека и травмированы 20 человек.
К тушению привлечены 115 человек и 20 ед. техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС Украины.
Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.
Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".
Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.
Позже стало известно о первых погибших и десятках пострадавих.
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